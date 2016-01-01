Работодатели Алтая c помощью "умной" сети стали чаще "следить" за сотрудниками

— По темпам роста выручки за услуги для бизнеса вы в этом году обогнали почти все регионы Сибири. За счет чего?

— Во-первых, положительно сказалась экономическая обстановка и продуктовые санкции. Алтайский край как аграрный регион от этого выиграл, а вместе с ним выросли и мы как смежный рынок. Во-вторых, корпоративному сегменту в "МегаФоне" за последние 1,5 года стало уделяться очень большое внимание. Была не только изменена организационная структура, отвечающая за B2B-сегмент (маркетинг, продажи, пост-продажное сопровождение), но и сам сегмент сильно изменился. Современные услуги корпоративной связи — это не только и не столько SIM-карта в служебном телефоне, сколько широкий набор неголосовых услуг, влияющий на бизнес-процессы. В какой-то степени можно рассматривать предложения "МегаФона" как своеобразный аутсорсинг IT-отдела вашей компании.

— Можете привести примеры? Какие решения у клиентов B2B сегодня наиболее востребованы?

— У предприятий разного масштаба потребности отличаются. Крупный бизнес более всего заинтересован в сокращении издержек. Поэтому здесь востребованы услуги M2M. SIM-карты в тех или иных устройствах позволяют получать необходимую информацию удаленно. Наиболее наглядный пример — электросчетчики. Если у компании много удаленных объектов, то раньше раз в месяц приходилось все объезжать, снимать показания. Сейчас можно никуда не ехать: посылаешь запрос — получаешь ответ с показаниями по SMS. Ну а SIM-карты, установленные в GPS-трекеры на коммерческом транспорте, это вообще классика жанра. Малый и средний бизнес в большей степени нуждается в привлечении и удержании клиентов, поэтому с их стороны востребованы таргетированные SMS-рассылки, интеллектуальные мобильные АТС с записью звонков и проч. Подобного рода дополнительные услуги догнали и перегнали по доходности традиционную голосовую связь.

— А что происходит с голосовой телефонией? В кризис многие компании стали на этом экономить…

— Спрос на голосовые услуги в корпоративном секторе в 2016-м растет. Потому что в отличие кризиса 2008 года, когда корпоративная связь воспринималась как привилегия или соцпакет сотрудника, в этот раз компании не стали от нее отказываться — уж слишком сильно сегодня все бизнес-процессы завязаны на нее. Конечно, есть небольшие заказчики, которые пытаются экономить каждый рубль. Для них мы предлагаем или перевести оплату разговоров во внерабочее время на самих сотрудников, или выделяем номера работников на отдельные лицевые счета — они продолжают пользоваться льготной связью внутри корпоративной группы, но платят за связь сами. Наша главная задача помочь клиенту не нарушить свои привычные бизнес-процессы.

— Каких крупных корпоративных клиентов вам удалось привлечь в этом году?

— В этом году нашими услугами воспользовалось очень много госструктур — МВД, ФСП, служба приставов и т. д. Их в основном интересуют услуги VPN-сетей, чтобы соединять между собой территориальные подразделения единым защищенным цифровым каналом связи. Также в этом году мы обеспечили мобильным интернетом порядка 200 школ края. Как и в массовом сегменте, на корпоративном рынке очень большой спрос именно на услуги передачи данных.

— Вы имеете в виду мобильный интернет?

— Да. В этом году рост мобильного трафика составил более 70%. Причем речь идет как о мобильном интернете в смартфоне, чтобы просто смотреть почту, так и об использовании связи 3G и 4G в промышленных задачах. Например, наши SIM-карты используются для видеонаблюдения в камерах, установленных в общественном транспорте Барнаула, для мониторинга движения подвижного состава, а также ситуации внутри салона трамваев и троллейбусов. Кроме того, в этих перечисленных транспортных средствах SIM-карты установлены даже в счетчиках, которые фиксируют и отправляют расход электроэнергии в диспетчерскую. Связь уже настолько срослась с бизнесом, что благодаря корпоративной SIM-карте руководитель знает не только то, где находится сотрудник, но и может быть уверенным, что он посещает сайты, предназначенные исключительно для работы.

— В этом году 4G от "МегаФона" пришел в Бийск, Рубцовск и Заринск. Какие территории Алтая на очереди? И какие планы по развитию инфраструктуры в туристических труднодоступных районах?

— На очереди Камень-на-оби, Славгород, Яровое, и, я думаю, дойдем в 2017 году и до Горняка и Змеиногорска. Также продолжим разворачивать эту сеть в Бийске, он пока не весь покрыт 4G. Что касается развития инфраструктуры в Горном Алтае, то на сегодня мы имеем там качественную связь в Горно-Алтайске и его окрестностях, в частности в Майме и Кызыл-Озеке. Также мы хорошо покрыли среднюю и нижнюю Катунь — чемальскую зону, где в основном сконцентрирован туризм. С гордостью могу сказать, что там у нас скорость передачи данных выше, чем у других операторов. Также мы обеспечили связью север Телецкого озера. Но в Республике еще много мест, где нас нет, и в 2017 году продолжим разворачиваться там.

— В соседней Новосибирской области "МегаФон" уже запустил сеть еще более нового стандарта LTE-Advanced. Когда ожидать его появления в Барнауле?

— Модернизация сети до уровня LTE-Advanced — это серьезные затраты, которые мы в Алтайском крае предпочли направить на строительство новых оптоволоконных линий связи, базовых станций 3G и 4G в районах. Учитывая, что проникновение устройств LTE-Advanced еще невелико, запуск такой сети носил бы скорее имиджевый характер. Мы предпочли сделать инвестиции в те вещи, которые уже принесли ощутимый результат нашим клиентам. Безусловно, мы запустим сеть 4G+, когда для этого настанет подходящее время.

— В начале года вы объявляли, что для усиления качества связи предлагаете владельцам помещений разместить на их зданиях базовые станции компании на выгодных условиях. Закрыли ли вы эту потребность или предложение еще актуально?

— Это предложение по-прежнему действует. За годы мы получили несколько десятков предложений от владельцев зданий и помещений, некоторые из них взяли в работу. Многим пришлось отказать, потому что жители предлагали в аренду свои лоджии и балконы — такие предложения, увы, не соответствуют ни санитарным нормам, ни законодательству о связи. Тем не менее мы всегда открыты новым предложениям и будем рады сотрудничеству с жителями, ТСЖ и УК, особенно в районах новостроек.

— Каким вы видите наступающий 2017 год в плане тенденций на рынке мобильной связи? Чего ждать абонентам?

— Нас ждет окончательное наступление эпохи "цифрового абонента". И это касается не только рынка B2C, но и корпоративного сегмента. Причина этому — стремительный рост проникновения смартфонов. Сегодня простому пользователю уже непривычно просто звонить и заказывать такси — мы делаем это со смартфона и расплачиваемся банковской картой. В B2B сегменте аналогичная тенденция: смартфоны формируют почти 50% трафика B2B-клиентов, и за этот год трафик "умных" устройств вырос больше всего — на 65%. Недавно ко мне приезжал курьер из DHL и делал все отметки о заказе в своем смартфоне. Это наглядный пример будущего, которое уже наступило.

Справка

Валерий Анатольевич Казаченко родился 16 февраля 1972 года в Белорусской ССР. Окончил Новосибирское высшее общевойсковое командное училище. С 1989 по 2003 год проходил службу в Вооруженных силах России на офицерских должностях. Начиная с 2004 года принимал участие в строительстве сети Сибирского филиала "МегаФон" на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Красноярского края в качестве инженера-строителя технического департамента. В 2005 году г-н Казаченко возглавил договорную службу финансового департамента Сибирского филиала "МегаФон". В июне 2010 года был назначен директором Алтайского регионального отделения "МегаФон".

Валерий Казаченко женат, воспитывает двоих детей. Его хобби — вождение автомобиля и современные технологии.