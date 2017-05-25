Работу оконописца Александра Тихомирова продадут на закрытом аукционе в Барнауле

Александр Евгеньевич Тихомиров — кавалер Ордена Дружбы, почетный директор музея Русского Искусства в Харбине, почетный член Союза художников Китая и создатель нового направления в живописи под названием "Оконопись". Работы мастера находятся в музейных и частных коллекциях множества стран. Пять работ есть в коллекции президента России Владимира Путина. Художник выставлял свои произведения в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Музее Русского искусства Лю Минсю в Харбине, в Храме Христа Спасителя, в Государственной Думе РФ, в Дипломатической академии МИДа. В ноябре прошлого года прошла выставка его картин в Париже.

Следующую свою экспозицию мастер должен был представлять в Барнауле, лично. Но он не дожил до её открытия.

Желающие принять участие в закрытом аукционе могут связаться с куратором экспозиции: + 7 (913) 216-92-98 (Роман).