Работу оконописца Александра Тихомирова продадут на закрытом аукционе в Барнауле

26 мая в барнаульской галерее "Нагорная" состоится закрытый аукцион, на котором будет продана работа знаменитого амурского оконописца, народного художника Российской Федерации Александра Тихомирова. Стартовая цена лота — 300 тысяч рублей. Аукцион будет носить благотворительный характер: ровно неделю назад, 18 мая, художника не стало.
Александр Евгеньевич Тихомиров — кавалер Ордена Дружбы, почетный директор музея Русского Искусства в Харбине, почетный член Союза художников Китая и создатель нового направления в живописи под названием "Оконопись". Работы мастера находятся в музейных и частных коллекциях множества стран. Пять работ есть в коллекции президента России Владимира Путина. Художник выставлял свои произведения в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина, в Музее Русского искусства Лю Минсю в Харбине, в Храме Христа Спасителя, в Государственной Думе РФ, в Дипломатической академии МИДа. В ноябре прошлого года прошла выставка его картин в Париже.
Следующую свою экспозицию мастер должен был представлять в Барнауле, лично. Но он не дожил до её открытия.
Желающие принять участие в закрытом аукционе могут связаться с куратором экспозиции: + 7 (913) 216-92-98 (Роман).
Широкой публике картины Александра Тихомирова представят 27 мая в 17:00 в картинной галерее "Нагорная".
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