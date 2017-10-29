Радикалы заблокировали фабрику Порошенко

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Им прежде всего движет желание обогащаться. Поэтому мы предлагаем не покупать товары в его магазинах, не пользоваться услугами его страховых компаний, банков — не давать ни гривны ни одной из его 104-х компаний, которые он указал в своей декларации. Президенту надо выбрать — заниматься государством или бизнесом.





Депутат Семен Семенченко пояснил, что участие в блокировании принимают активисты "Движения" и местные жители. На вопрос, будут ли там стоять палатки, или блокировать будут митингами, он отметил: "По-разному".



Семенченко подчеркнул, что речь идет не только о блокаде Roshen, "но и всего бизнеса: транспортного, аграрного, страховых компаний, медиа". "В других городах также будут акции. Планируется обнародовать весь список. И постепенно участники "Движения освобождения" планируют это делать по всей стране", — сказал депутат.

"Движение освобождения" также с 1 октября проводит антикоррупционную акцию у стен Верховной рады. Она стартовала через месяц после того, как экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства указом Порошенко, прорвался через границу и вернулся в страну. Участники акции, включая самого Саакашвили, требуют отмены положения о депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и поправок в избирательное законодательство.







