Ракшины построят еще один магазин для "Ашана"

В интервью novokuznetsk.su Ракшин рассказал, что сотрудничает с "Ашаном" не случайно. Компания специально привела этого продуктового ритейлера в Алтайский край: "Тут все просто: если мы не приведем их, это сделают другие. Лучше самим заработать на этом. К конкурентной борьбе нужно готовиться. Поймите, нельзя вечно быть чемпионом даже в своей деревне, когда-нибудь удержать этот титул не получится. Поэтому необходимо развитие. В ближайшее время планируем построить помещение для "Ашана" в Кемерове".

Ранее СМИ сообщили, что первый кемеровский "Ашан" откроется в 2014 году в ТРЦ "Гранд Сити", который строит девелопер Base Property Group. Однако позднее представители "Ашана" заявили, что не намерены открывать магазин в этом ТРЦ. На данный момент в сети нет информации о том, что объект работает.

Справка

Первый магазин французской сети "Ащан" открылся в Барнауле в 2015 году. Сеть разместилась в ТРЦ "Волна", который построила "Мария-Ра". Через год открылась вторая точка в ТРЦ "Галактика". Это помещение, которое фактически построили на деньги местного продуктового ритейлера "Мария-Ра". В 2015 году интервью altapress.ru Евгений Ракшин, совладелец сети "Мария-Ра", рассказал: "До нашего предложения "Ашан" интересовался Барнаулом только гипотетически, активных действий они не предпринимали".