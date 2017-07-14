Раскрыта тайна красной "сумки" Путина

"Президент приехал на машине за рулем, открыл заднюю дверь, за которой сидел офицер СБП (что вполне естественно) и держал в руках красную коробку, в которой находилась икона. Поскольку так вышло, что я сам эту коробку держал через 10 минут, могу сказать, что это была тяжелая икона, вряд ли президенту было бы сподручно с ней идти в храм", — отметил Александр Волков.

Кроме того, представитель РПЦ уточнил, что икона, привезенная президентом в дар, была освящена в алтаре нижнего храма Спасо-Преображенского монастыря на Валааме.

Волков также уточнил, что никаких дорогих подарков Владимир Путин не делал. Якобы подаренная главой государства патриарху Кириллу яхта, по его словам, оказалась не более чем слухи. "Много лет назад в пользование Церкви Управлением делами президента была передана яхта „Паллада“, которая иногда используется для прогулок на свежем воздухе, как Патриархом Алексием, так и ныне Патриархом Кириллом. Впрочем, большую часть времени она стоит у причала", — отметил представитель РПЦ, пишет ura.ru.

Напомним, на видео, снятом 11 июля в Валааме, запечатлено, как президент выходит из машины и открывает заднюю дверь. Пользователи заподозрили, что Путин скрывает в автомобиле спутницу в красном платье. Также комментаторы предположили, что, возможно, в авто кто-то сидит с красной сумкой. Дмитрий Песков позже пояснил, что таинственная незнакомка — это мужчина, сотрудник службы безопасности.

Журналист Кремлевского пула Дмитрий Смирнов объяснил, Путин всегда ездит в автомобиле без пиджака, чтобы тот не выглядел мятым. Выйдя из машины президент, по предположению журналиста, хотел взять свой пиджак, однако охранник подсказал ему, что одежду уже забрали из автомобиля.