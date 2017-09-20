Раскрыта тайна рабочего кабинета Путина

"Вряд ли это связано с безопасностью. Кабинет главы государства и так хорошо защищен. Такие окна, как в президентском кабинете, не прострелишь. Скорее всего, это требование интерьера, красиво, когда в солидном кабинете зашторены окна. Это могут быть и вкусовые пристрастия. Возможно, главе государства просто так нравится", — сказал Соколов.

Зашторенные окна могут объясняться и регулярными видеосъемками, которые проводятся в рабочем кабинете российского лидера. Солнечный свет мешал бы телеоператорам.

Существует ошибочное мнение, что окна кабинета Путина в Кремле выходят во внутренний двор бывшего здания Сената (сейчас он называется Первым корпусом Кремля).

На самом деле окна рабочего кабинета президента РФ смотрят на Сенатскую площадь и здание Арсенала, пишет trud.ru.