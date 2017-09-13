Раскрученный стоковый интернет-магазин выбрал Барнаул для первого офлайн проекта

CoolPrise начинал как интернет-магазин, который работал со стоками брендов — остатками коллекций прошедших сезонов. По словам Жарова, в 2017 году собственники решили идти в офлайн формат. Одной из первых площадок стал барнаульский гипермаркет "Алтай", который сфокусировался на подборе арендаторов формата дискаунтер. Еще один CoolPrise открыли в Москве и Новосибирске. По информации спикера, магазин откроют и в ТРЦ "Галактика".

Петр Жаров,

генеральный директор гипермаркета "Алтай":