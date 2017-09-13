Раскрученный стоковый интернет-магазин выбрал Барнаул для первого офлайн проекта

Интернет-магазин CoolPrise открыл один из первых офлайновых магазинов в Барнауле. Об этом altapress.ru рассказал Петр Жаров, генеральный директор гипермаркета "Алтай". Еще один такой магазин планируют открыть в ТРЦ "Галактика".
CoolPrise начинал как интернет-магазин, который работал со стоками брендов — остатками коллекций прошедших сезонов. По словам Жарова, в 2017 году собственники решили идти в офлайн формат. Одной из первых площадок стал барнаульский гипермаркет "Алтай", который сфокусировался на подборе арендаторов формата дискаунтер. Еще один CoolPrise открыли в Москве и Новосибирске. По информации спикера, магазин откроют и в ТРЦ "Галактика".
Петр Жаров,
генеральный директор гипермаркета "Алтай":
В “Алтае" CoolPrise открыли на площади около 1 тыс. кв.м. Здесь представлено порядка 450 брендов. В их числе дорогостоящие. Например, Tommy Hilfiger, Top Secret, Tom Farr, ASH и другие.
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