Расплескалась синева: избитый в День ВДВ журналист НТВ стал мемом

879
Сегодня, 11:50.
Жизнь

Корреспондент НТВ Никита Развожаев, которого ударил незнакомый мужчина во время прямого эфира в День ВДВ, стал мемом среди пользователей соцсетей.

Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: скриншот НТВ.
Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: Телеграм-канал "Двач".
Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: Телеграм-канал "Двач".
Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: Телеграм-канал "Двач".

Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России, а у НТВ получился "лучший репортаж о Дне ВДВ".

"2 августа российская оппозиция и всё прогрессивное человечество впредь будет отмечать праздник победы ВДВ над НТВ!" — пишет один из пользователей Твиттера.

Корреспондент НТВ стал мемом.
Корреспондент НТВ стал мемом

Инцидент произошел 2 августа во время прямого эфира передачи "Обзор. Чрезвычайное происшествие". Развожаев вел репортаж под названием "Расплескалась синева..." о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького. К нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. "Помолчите, пожалуйста", — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Корреспондент НТВ стал мемом.
Корреспондент НТВ стал мемом

Репортаж прервали, а ведущая в студии сослалась на "какие-то проблемы" и выразила надежду, что с корреспондентом все хорошо. Позднее выяснилось, что напавший на журналиста мужчина не имеет отношения к ВДВ.

Сам Развожаев рассказал, что уже успел увидеть в соцсетях несколько мемов со своим участием. "Картинки я видел, но, честно говоря, не успел подробно рассмотреть. Вечером дома обязательно посмотрю, может даже лайк поставлю", пишет Lenta.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров