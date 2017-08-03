Расплескалась синева: избитый в День ВДВ журналист НТВ стал мемом

Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: скриншот НТВ. Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: Телеграм-канал "Двач". Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: Телеграм-канал "Двач". Корреспондент НТВ стал мемом. Фото: Телеграм-канал "Двач".

Многие отметили, что инцидент отражает все происходящее в современной России, а у НТВ получился "лучший репортаж о Дне ВДВ".

"Корреспондент НТВ, восхваляющий войска ВДВ во время праздника, получил от ВДВ-шника по лицу"



Вся Россия в одном твите — Kater Рам (не)шлюхиш (@Rammsu_poputal) August 2, 2017

"2 августа российская оппозиция и всё прогрессивное человечество впредь будет отмечать праздник победы ВДВ над НТВ!" — пишет один из пользователей Твиттера.

Инцидент произошел 2 августа во время прямого эфира передачи "Обзор. Чрезвычайное происшествие". Развожаев вел репортаж под названием "Расплескалась синева..." о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького. К нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. "Помолчите, пожалуйста", — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Репортаж прервали, а ведущая в студии сослалась на "какие-то проблемы" и выразила надежду, что с корреспондентом все хорошо. Позднее выяснилось, что напавший на журналиста мужчина не имеет отношения к ВДВ.

Сам Развожаев рассказал, что уже успел увидеть в соцсетях несколько мемов со своим участием. "Картинки я видел, но, честно говоря, не успел подробно рассмотреть. Вечером дома обязательно посмотрю, может даже лайк поставлю", пишет Lenta.ru.