Распродажа авиабилетов в туристической компании Авиафлот всего 4 дня

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Более 150 направлений со скидкой до 50% от авиакомпании S7 с 28 октября по 31 октября 2017 года.

Распродажа авиабилетов в туристической компании Авиафлот всего 4 дня.
Распродажа авиабилетов в туристической компании Авиафлот всего 4 дня. Фото: Архив фото компании "Авиафлот".

Барнаул-Москва в обе стороны от 13000 рублей в зависимости от даты вылета. Цены распродажи действуют на период полетов с 7 ноября 2017 по 20 апреля 2018. Распродажа распространяется на билеты только в обе стороны. Уточнить цену на конкретную дату по минимальным тарифам вы можете в любом офисе Авиафлот или по (3852)22-66-66. Количество билетов ограничено!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет. По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66

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