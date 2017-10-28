Распродажа авиабилетов в туристической компании Авиафлот всего 4 дня.

Барнаул-Москва в обе стороны от 13000 рублей в зависимости от даты вылета. Цены распродажи действуют на период полетов с 7 ноября 2017 по 20 апреля 2018. Распродажа распространяется на билеты только в обе стороны. Уточнить цену на конкретную дату по минимальным тарифам вы можете в любом офисе Авиафлот или по (3852)22-66-66. Количество билетов ограничено!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет. По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

Телефон: +7 (3852) 22-66-66