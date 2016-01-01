Москвич, расстрелявший бойца Росгвардии, был в состоянии наркотического опьянения

Все восемь нападавших задержаны. Как они сами пояснили во время допроса, во время ЧП они находились под действием наркотиков. Один из них — Евгений Сазонов — уже написал явку с повинной, где признался, что именно он открыл первым огонь по сотрудникам вневедомственной охраны.

Стрелок был ранее судим: в 2007 году Орехово-Зуевский суд приговорил его к трём годам условного заключения за кражу.

Ирина Волк,

официальный представитель МВД России:

Московской полицией совместно с сотрудниками Росгвардии в течение трёх часов было задержано восемь подозреваемых в нападении на наряд вневедомственной охраны на территории Новой Москвы. 29 декабря около 22 часов нарядом вневедомственной охраны Росгвардии была остановлена группа лиц для проверки документов. Внезапно по наряду были произведены выстрелы из неустановленного оружия. В результате один сотрудник погиб. Второй, по предварительным данным, получил телесные повреждения. В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий.