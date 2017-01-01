Разбор. Как получить свой "дальневосточный гектар"?

6 Как подать заявку на получение земли?

Сделать это можно на сайте НаДальнийВосток.рф. Как утверждают разработчики системы, вам даже не придется выходить из дома. Для этого нужно:

1. Пройти регистрацию на портале госуслуг. Вам понадобится подтвержденный аккаунт на сайте госуслуг. Подтвердить его можно либо лично, либо при помощи цифровой подписи. Так что если вы еще не пользовались государственными услугами, то выйти из дома все-таки придется.

2. Войти в личный кабинет на сайте.

3. Самому выбрать на публичной кадастровой карте границы желаемого участка.

4. Подтвердить отправку заявления в Росимущество или его территориальные отделения. В течение семи дней госорган должен будет проверить, есть ли основания для отказа в предоставлении участка. Если нет, то землю поставят на учет, выпустят распоряжение о ее передаче в безвозмездное пользование и пришлют вам договор в личный кабинет. Вашу заявку могут рассматривать не дольше, чем 30 дней.

5. Подписать договор безвозмездного пользования земельным участком. Вы должны сделать это в течение месяца с момента получения договора.

Также вы можете обратиться в ближайший многофункциональный центр, где вам помогут оформить заявление.