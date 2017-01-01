Разбор. Как получить свой "дальневосточный гектар"?

С 1 февраля жителям России начали давать землю по закону о "дальневосточном гектаре". Теперь каждый россиянин может получить в безвозмездное пользование участок земли. О том, как получить землю и с какими трудностями можно столкнуться — в нашем разборе.
До недавнего времени подавать заявки могли лишь жители Дальневосточного федерального округа. Более того, до 1 октября участки выдавались только в определенных пилотных районах Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года такое право получили все граждане России. Теперь вы можете претендовать на землю в любом регионе Дальнего Востока.
Нет. Вам откажут, если земля окажется на территории заповедника, месторождения федерального значения, на землях Минобороны. Также нельзя получить участок на землях общего пользования. Недоступна для получения и территория в 20-километровой зоне вокруг городов с населением выше 300 тысяч человек.
Одному человеку полагается один гектар. При этом закон предусматривает подачу коллективного заявления, но и в таком случае один человек также претендует на один гектар. Например, семья из трех человек имеет право на участок площадью 3 гектара. Также никто не запрещает гражданам объединиться в группу, получить соседние участки и объединиться в кооператив. Получить свой дальневосточный гектар вы сможете только один раз.
Можно просто построить дом и жить там, не занимаясь хозяйственной деятельностью. А можно заняться собственным делом. На сайте НаДальнийВосток.рф опубликованы 30 типовых решений, которые помогут вам определиться с выбором. Это готовые бизнес-планы, которые включают в себя первоначальный объем инвестиций и срок окупаемости. Например, гражданам предлагается организовать на Дальнем Востоке выращивание грибов шиитаке или производство товарного бетона. Можно выбрать готовый вариант, или же придумать что-то свое и начать собственный бизнес.
После получения земли у вас будет один год, чтобы определиться с видом деятельности и сообщить о своем выборе властям.
Ограничения есть, но их немного. Все они связаны с тем, где именно расположен ваш участок. Например, если по градостроительному регламенту он относится к землям сельскохозяйственного назначения, вы не сможете вести там иную деятельность. Более того, вам даже не разрешат построить там жилье. Ограничивается и деятельность владельцев лесных земель. Там вы сможете заниматься только лесным хозяйством.
Не получится и построить уютный дом на берегу реки, озера или моря. Прибрежные территории предназначаются для общего пользования и не могут входить в состав участков.
В остальном человек сам выбирает, как ему использовать землю. Главное — заранее выяснить, действует ли какой-то регламент на территории вашего участка. Надежнее всего лично съездить и проверить, совпадают ли ваши данные кадастровой карты с реальностью.
Сделать это можно на сайте НаДальнийВосток.рф. Как утверждают разработчики системы, вам даже не придется выходить из дома. Для этого нужно:
1. Пройти регистрацию на портале госуслуг. Вам понадобится подтвержденный аккаунт на сайте госуслуг. Подтвердить его можно либо лично, либо при помощи цифровой подписи. Так что если вы еще не пользовались государственными услугами, то выйти из дома все-таки придется.
2. Войти в личный кабинет на сайте.
3. Самому выбрать на публичной кадастровой карте границы желаемого участка.
4. Подтвердить отправку заявления в Росимущество или его территориальные отделения. В течение семи дней госорган должен будет проверить, есть ли основания для отказа в предоставлении участка. Если нет, то землю поставят на учет, выпустят распоряжение о ее передаче в безвозмездное пользование и пришлют вам договор в личный кабинет. Вашу заявку могут рассматривать не дольше, чем 30 дней.
5. Подписать договор безвозмездного пользования земельным участком. Вы должны сделать это в течение месяца с момента получения договора.
Также вы можете обратиться в ближайший многофункциональный центр, где вам помогут оформить заявление.
Да. И статистика первых этапов программы показывает, что это не редкость. Но на деле причин для отказа всего лишь несколько. Во-первых, вы обязательно должны являться гражданином РФ. Во-вторых, необходимо предоставить в заявлении достоверные персональные данные. В-третьих, участок, который вы выбрали, должен быть доступен для оформления и никем не занят. Если вы правильно заполнили заявление и выбрали доступный участок, проблем возникнуть не должно.
Нет. Срок безвозмездного пользования землей составляет 5 лет. После этого надо будет оформлять землю в собственность или в аренду сроком до 49 лет. Участок, который входит в состав лесных земель, придется сначала оформить в аренду. Получить его в собственность можно будет еще через 10 лет.
Если в течение 5 лет вы не начнете осваивать участок, то потеряете на него все права.
С этим пока не все ясно. Уже через 3 года после заключения договора нужно будет предоставить в уполномоченный орган декларацию. Но ее полное содержание будет опубликовано позднее. Если вы не предоставите декларацию вовремя, договор пользования будет расторгнут. Отобрать участок могут и за ненадлежащее использование. К нему относятся нецелевое применение земли, снижение плодородия, а также неиспользование участка, который предназначен для определенной деятельности.
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