Разбор. Как в России собираются поднять пошлины на водительские права и загранпаспорта

МВД предложило увеличить госпошлины на получение водительских удостоверений нового образца, пластиковые свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС) и биометрические загранпаспорта, пишет Ура.ru.
За оформление водительских прав нового образца собираются брать госпошлину в 3000 рублей (сейчас берут 2000 рублей).
Бумажное СРТС стоит 500 рублей. Пластиковое собираются сделать дороже — 1500 рублей.
На биометрические загранпаспорта пошлины предлагают увеличить с 3500 рублей до 5000 рублей для граждан старше 14 лет. Для детей до 14 лет — с 1500 рублей до 2500 рублей.
В МВД заявили, что не собираются изменять расценки на "бумажные" документы и документы старого образца.
Как считают в Министерстве внутренних дел, эти меры помогут государству компенсировать затраты на изготовление таких документов. Повышение пошлин поможет бюджету получить дополнительные 44 млрд рублей, считают эксперты. В то же время за счет удорожания документы могут стать более емкими и будут содержать больше информации о владельце.
Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности уже поддержало эту инициативу МВД. Если правительство одобрит повышение, то законопроект вынесут на рассмотрение Госдумы.
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