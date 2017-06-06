Разбор. Как в России собираются поднять пошлины на водительские права и загранпаспорта

5 Зачем увеличивают госпошлины на документы нового образца?

Как считают в Министерстве внутренних дел, эти меры помогут государству компенсировать затраты на изготовление таких документов. Повышение пошлин поможет бюджету получить дополнительные 44 млрд рублей, считают эксперты. В то же время за счет удорожания документы могут стать более емкими и будут содержать больше информации о владельце.