Разбор. Как в России собираются поднять пошлины на водительские права и загранпаспорта

268
Сегодня, 13:46.
Потребитель

МВД предложило увеличить госпошлины на получение водительских удостоверений нового образца, пластиковые свидетельства о регистрации транспортных средств (СРТС) и биометрические загранпаспорта, пишет Ура.ru.

ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права.
ГИБДД. Инспектор и женщина за рулем. Права. Фото: мвд.рф.
1 Как увеличится пошлина на водительские удостоверения?

За оформление водительских прав нового образца собираются брать госпошлину в 3000 рублей (сейчас берут 2000 рублей).

2 Какой будет госпошлина на пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля?

Бумажное СРТС стоит 500 рублей. Пластиковое собираются сделать дороже — 1500 рублей.

3 Как могут вырасти пошлины на новый загранпаспорт?

На биометрические загранпаспорта пошлины предлагают увеличить с 3500 рублей до 5000 рублей для граждан старше 14 лет.  Для детей до 14 лет — с 1500 рублей до 2500 рублей.

4 Будут ли меняться пошлины на документы старого образца?

В МВД заявили, что не собираются изменять расценки на "бумажные" документы и документы старого образца.

5 Зачем увеличивают госпошлины на документы нового образца?

Как считают в Министерстве внутренних дел, эти меры помогут государству компенсировать затраты на изготовление таких документов. Повышение пошлин поможет бюджету получить дополнительные 44 млрд рублей, считают эксперты. В то же время за счет удорожания документы могут стать более емкими и будут содержать больше информации о владельце.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности уже поддержало эту инициативу МВД. Если правительство одобрит повышение, то законопроект вынесут на рассмотрение Госдумы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров