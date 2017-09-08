Разбор. Мощнейшие за 12 лет вспышки на Солнце: чем они опасны?

1 Что происходит?

На самом деле была не одна вспышка, а серия. Так, 6 сентября ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце. Ученые заявляют, что такого не было последние 12 лет. Вспышке присвоили последний класс мощности Х и балл 9.3. Из-за этого нынешняя вспышка вошла в топ-5 самых мощных взрывов на Солнце за все время наблюдений.

7 сентября произошла еще одна вспышка, пишут РИА Новости. Явление зафиксировано в промежутке между 17.00 и 18.00 мск. Ей также присвоен наивысший класс мощности X.

При этом еще 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х".