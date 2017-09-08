Разбор. Мощнейшие за 12 лет вспышки на Солнце: чем они опасны?

7 сентября на Солнце произошла очередная мощная вспышка. Что происходит, опасно ли это для здоровье и как долго сможет продлиться? Читайте в разборе altapress.ru.
На самом деле была не одна вспышка, а серия. Так, 6 сентября ученые зафиксировали мощнейшую вспышку на Солнце. Ученые заявляют, что такого не было последние 12 лет. Вспышке присвоили последний класс мощности Х и балл 9.3. Из-за этого нынешняя вспышка вошла в топ-5 самых мощных взрывов на Солнце за все время наблюдений.
7 сентября произошла еще одна вспышка, пишут РИА Новости. Явление зафиксировано в промежутке между 17.00 и 18.00 мск. Ей также присвоен наивысший класс мощности X.
При этом еще 4 сентября прошла серия вспышек класса "М", предыдущего по мощности по отношению к классу "Х".
.@NASASun just emitted two significant solar flares! Check them out here: https://t.co/lTHUe26FC1 pic.twitter.com/ENRObXdvPH— NASA Goddard (@NASAGoddard) 6 сентября 2017 г.
Ученые полагают, что это последствия изменений в солнечной короне.
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Она несет угрозу отказов космической техники и систем связи. Вспышка уже дала ухудшение качества связи в Европе и Америке, заявил ТАСС Сергей Гайдаш, руководитель Центра космической погоды ИЗМИРАН.
7 сентября началась магнитная буря, что повлияет на самочувствие землян, страдающих хроническими заболеваниями. Таким людям врачи рекомендуют соблюдать график приема лекарств. Однако молодые и здоровые люди вряд ли что-то почувствуют. "Лишняя чашка кофе подействует сильнее, чем все эти вспышки вместе взятые", — говорит профессор из Пулковской обсерватории Александр Соловьев.
Предполагается, что своего пика нынешняя геомагнитная буря достигнет утром в субботу, пишет "Фонтанка".
Серьезных последствий ожидать не стоит, уверен Сергей Богачев, ведущий научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца в Физическом институте РАН. По его словам, вспышка является крупной, в первую очередь, для самого Солнца, которое является звездой-карликом. Это значит, что любые катаклизмы на Солнце не могут привести к масштабным событиям, которые могли бы полностью уничтожить планету.
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