Разбудим весну: развеселая Масленица пройдет в "Лесной сказке"

На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров и традиционная забава – сожжение чучела. У входа в зоопарк раскинется спортивная площадка, а ярмарка пройдет на аллее от входа со стороны ул. Энтузиастов.

Кроме того, в парке будут работать интерактивные зоны от партнеров.

Ждем вас 26 февраля в "Лесной сказке" с 12.00!

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