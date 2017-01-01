Разбудим весну: развеселая Масленица пройдет в "Лесной сказке"

26 февраля в 12.00 в парке "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10-а) стартует широкая Масленица издательского дома "Алтапресс" под лозунгом "Разбудим весну"! Будить будем не только традиционным масленичным разгулом с песнями и танцами, но и соревнованиями силачей, мастер-классами по изготовлению экосувениров и ярмаркой ремесленных товаров. Не обойдется и без угощений и подарков от многочисленных партнеров.
На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров и традиционная забава – сожжение чучела. У входа в зоопарк раскинется спортивная площадка, а ярмарка пройдет на аллее от входа со стороны ул. Энтузиастов.
Ждем вас 26 февраля в "Лесной сказке" с 12.00!
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