Разбудим весну: развеселая Масленица пройдет в "Лесной сказке"

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Сегодня, 10:26.
Жизнь

26 февраля в 12.00 в парке "Лесная сказка" (Энтузиастов, 10-а) стартует широкая Масленица издательского дома "Алтапресс" под лозунгом "Разбудим весну"! Будить будем не только традиционным масленичным разгулом с песнями и танцами, но и соревнованиями силачей, мастер-классами по изготовлению экосувениров и ярмаркой ремесленных товаров. Не обойдется и без угощений и подарков от многочисленных партнеров.

"Разбудим весну"!
"Разбудим весну"! Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

На главной сцене пройдут выступления народных артистов, активные игры от сказочных аниматоров и традиционная забава – сожжение чучела. У входа в зоопарк раскинется спортивная площадка, а ярмарка пройдет на аллее от входа со стороны ул. Энтузиастов.

Кроме того, в парке будут работать интерактивные зоны от партнеров.

Ждем вас 26 февраля в "Лесной сказке" с 12.00!

Организаторы мероприятия:


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Партнеры мероприятия:



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