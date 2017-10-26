30 разъярённых бегемотов атаковали крокодила, напавшего на гиппопотамчиков

Инцидент произошёл в нацпарке "Серенгети" (Танзания). Хищник пытался хоть как-то защититься от нападения, но в итоге решил спастись бегством, пишет life.ru.

Запись была сделана 71-летним фотографом Харишем Кумаром, который путешествовал по парку в составе группы туристов из Голландии.