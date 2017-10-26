30 разъярённых бегемотов атаковали крокодила, напавшего на гиппопотамчиков

Турист снял редкий момент, как 30 бегемотов расправляется с крокодилом, чтобы защитить детей из их стада, сообщает The Sun.
Инцидент произошёл в нацпарке "Серенгети" (Танзания). Хищник пытался хоть как-то защититься от нападения, но в итоге решил спастись бегством, пишет life.ru.
Запись была сделана 71-летним фотографом Харишем Кумаром, который путешествовал по парку в составе группы туристов из Голландии.
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