30 разъярённых бегемотов атаковали крокодила, напавшего на гиппопотамчиков

Сегодня, 21:48.
Жизнь

Турист снял редкий момент, как 30 бегемотов расправляется с крокодилом, чтобы защитить детей из их стада, сообщает The Sun.

Бегемот.
Бегемот. Фото: открытые источники (CC0).

Инцидент произошёл в нацпарке "Серенгети" (Танзания). Хищник пытался хоть как-то защититься от нападения, но в итоге решил спастись бегством, пишет life.ru.

Запись была сделана 71-летним фотографом Харишем Кумаром, который путешествовал по парку в составе группы туристов из Голландии.

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