Фотозарисовки с улиц Барнаула: лето, подсмотренное Михаилом Хаустовым

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Сегодня, 13:50.
Жизнь

Пока календарь неуклонно катится осень, и погода за окном уже не так радует, предлагаем вам посмотреть на летние фотозарисовки Михаила Хаустова.

Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
Летние фотозарисовки. Фото: Михаил Хаустов.
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