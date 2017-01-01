Разочаровавшаяся в мужчинах британка выйдет замуж за саму себя

118
Сегодня, 20:59.
Жизнь

Жительница британского города Ротерем сыграла свадьбу с самой собой. О необычной церемонии написала британская The Daily Mirror.

Невеста.
Невеста. Фото из архива редакции.

39-летняя Линн Голлогли  не смогла найти для себя спутника жизни, поэтому решила прекратить поиски. Свадьба пройдет в апреле. Церемония бракосочетания пройдет как традиционная свадьба, на которую будут приглашены гости, а невеста наденет белоснежное платье. Медовый месяц Голлогли проведет в Риме.

"Однажды в молодости я была помолвлена, но это было глупо и ни к чему не привело", — сказала она. По словам британки, идея бракосочетания пришла к ней после просмотра серии американского комедийного сериала "Друзья", во время которой так же поступила одна из главных героинь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров
Loading...