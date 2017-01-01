Разочаровавшаяся в мужчинах британка выйдет замуж за саму себя

Жительница британского города Ротерем сыграла свадьбу с самой собой. О необычной церемонии написала британская The Daily Mirror.
39-летняя Линн Голлогли не смогла найти для себя спутника жизни, поэтому решила прекратить поиски. Свадьба пройдет в апреле. Церемония бракосочетания пройдет как традиционная свадьба, на которую будут приглашены гости, а невеста наденет белоснежное платье. Медовый месяц Голлогли проведет в Риме.
"Однажды в молодости я была помолвлена, но это было глупо и ни к чему не привело", — сказала она. По словам британки, идея бракосочетания пришла к ней после просмотра серии американского комедийного сериала "Друзья", во время которой так же поступила одна из главных героинь.
Woman marrying herself after being inspired by episode of Friends https://t.co/TRyHu34Q3x pic.twitter.com/umC5WMHQjH— Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) 19 февраля 2017 г.
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