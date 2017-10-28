Разработчики из Петербурга запустят игру о третьем президентском сроке Путина

Недавно создатели игры "Империя" выпустили кампанию "Путин. Начало", в которой пользователи смогли сыграть за Путина в период его двух первых президентских сроков (2000-2008). Разработчики считают, что 95% пользователей назвали эту кампанию лучшей из всех.

Сейчас авторы игры планируют запустить игру "Путин: возвращение", где будет моделироваться президентский срок 2012-2018 годов. Эта игра должна появиться в декабре.

В игре "Путин. Начало" перед игроками ставятся большие задачи. По условиям игры, страна находится в разрушенном состоянии, а на пути президента стоят олигархи с бесконечными финансовыми возможностями, влиятельные преступные авторитеты, агенты западных спецслужб и другие.

Разработчик игры Павел Эльяшевич рассказал, что разработки игр приглашают группу историков.