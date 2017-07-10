На Алтае сгорело деревообрабатывающее предприятие

Ранним утром 9 июля в Бийске загорелось задние деревообрабатывающего предприятия "Кадрин". Пожар тушили с 4 до 10 утра. С последствиями возгорания боролись почти до 4 часов вечера, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Бийск".

В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. В Бийске сгорело здание компании "Кадрин". 9 июля 2017 года. Фото: опубликовано в группе vk.com/biysk_all. По предварительным данным, пожар произошел из-за невнимательности кочегара. По информации сообщества "Типичный Бийск", здание сгорело практически полностью. На борьбу с огнем от МЧС привлекались 15 человек личного состава и 5 единиц техники.