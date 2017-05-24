Разведчики американской нацгвардии будут изучать русский язык

Соответствующий тендер был опубликован на сайте госзакупок США, сообщается на сайте телеканала RT.

Исполнитель уже найден, но никакой информации о нем пока не раскрывается. Дата запуска программы тоже пока не уточняется.

Бойцы американской Нацгвардии в течение 3—6 недель будут изучать русскую военную терминологию — с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера.

Также курсантов будут знакомить "со значимыми для региона (для России) элементами культуры, в том числе важными историческими датами и лицами".

Специалист, который будет преподавать военную русскую терминологию, должен иметь диплом бакалавра и высшие оценки по русскому и английскому языкам. Дополнительно в документе отмечается, что инструктор должен пройти специальную сертификацию и сдать медицинские анализы, прежде чем приступать к работе.

В документе отмечается, что подготовку по русскому языку будут проходить бойцы 20 парашютно-десантного полка Национальной гвардии США, широко известные под неофициальным названием "зеленые береты". Штаб-квартира "беретов" находится в Бирмингеме, штат Алабама. Там непосредственно располагается рота военной разведки.

Как заявляется на сайте Специальных войск Нацгвардии США, бойцы этого полка занимаются "нетрадиционными военными операциями", специальной разведкой и участвуют во "внутренней обороне" иностранных государств. Подразделения 20 полка уже участвовали в операциях США в Ираке и Афганистане.

Ветеран группы специального назначения "Вымпел" Валерий Киселев считает, что американские солдаты, чтобы хорошо ориентироваться в районах где живет русскоязычное население, должны знать элементарные выражения.

"Эта терминология может быть использована в двух ситуациях — при подготовке к военным действиям в предвоенный период или во время войны. Эти знания им нужны для общения с местным населением, чтения карт, прочтения документов, которые могут быть захвачены", — пояснил эксперт.

Занятия по программе США планируют проводить в течение пяти лет, пишет bfm.ru.