Разведка: у Ким Чен Ына родился третий ребенок

Лидер КНДР Ким Чен Ын в третий раз стал отцом в начале этого года, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
Супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу в феврале родила третьего ребенка, отмечают в разведке. Агентурные данные опубликовали только сейчас.
В 2016 году первая леди Северной Кореи долгое время не появлялась на публике, в результате чего появились предположения, что она ждет ребенка.
Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Как сообщали тогда СМИ, "верным товарищем, женой и другом руководителя КНДР Ким Чен Ына стала Ли Соль Чжу". Северокорейские СМИ не сообщали о самом событии — новый статус Ли Соль Чжу был просто вскользь упомянут во время одной из новостных телепрограмм. Диктор гостелевидения в репортаже об открытии парка развлечений в Пхеньяне сообщил, что Ким Чен Ын присутствовал на мероприятии с супругой.
"Маршал Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия Народного парка развлечений Нунгра со своей женой товарищем Ли Соль Чжу", — говорилось в сообщении гостелевидения.
В 2010 году у них родился первый ребенок, а в 2013 году — второй, пишет polit.ru.
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