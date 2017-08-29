Разведка: у Ким Чен Ына родился третий ребенок

Супруга северокорейского лидера Ли Соль Чжу в феврале родила третьего ребенка, отмечают в разведке. Агентурные данные опубликовали только сейчас.

В 2016 году первая леди Северной Кореи долгое время не появлялась на публике, в результате чего появились предположения, что она ждет ребенка.

Ким Чен Ын и Ли Соль Чжу поженились в 2009 году. Как сообщали тогда СМИ, "верным товарищем, женой и другом руководителя КНДР Ким Чен Ына стала Ли Соль Чжу". Северокорейские СМИ не сообщали о самом событии — новый статус Ли Соль Чжу был просто вскользь упомянут во время одной из новостных телепрограмм. Диктор гостелевидения в репортаже об открытии парка развлечений в Пхеньяне сообщил, что Ким Чен Ын присутствовал на мероприятии с супругой.

"Маршал Ким Чен Ын принял участие в церемонии открытия Народного парка развлечений Нунгра со своей женой товарищем Ли Соль Чжу", — говорилось в сообщении гостелевидения.

В 2010 году у них родился первый ребенок, а в 2013 году — второй, пишет polit.ru.