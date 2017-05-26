Реальные доходы россиян упали до уровня 2009 года

Потребительские расходы в апреле снизились в основном за счет снижения спроса на платные услуги. "За этим стояло снижение как реальных заработных плат, так и существенное сокращение доходов населения. В реальном выражении доходы населения опустились до рекордно низких за этот кризис значений, достигнув уровней 2009 года", — говорится в обзоре.

ВЭБ отмечает, что некоторое увеличение инфляции по отношению к марту может только в малой степени объяснить эту динамику.

Устойчивость дальнейшего роста экономики будет зависеть от того, как быстро будет преодолена тенденция снижения доходов домохозяйств, пишет znak.com.

Как напоминает "Интерфакс", реальные доходы населения снижались три года подряд — в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%. В 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0%.

В мае президент РФ Владимир Путин заявил о росте доходов россиян.

Такое заявление Путин сделал во время встречи с президентом Чехии Милошом Земаном в рамках форума "Один пояс-один путь". Чешский лидер обратил внимание на возросшее числа туристов из России.

"Это связано с постепенным восстановлением доходов граждан, которые снизились у нас, к сожалению, в результате кризиса. Сейчас реальные доходы граждан России начали постепенно повышаться, и туристическая активность тоже возрастает", — заявил Путин.