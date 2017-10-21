Ребенок из Алтайского края умер после операции в московской клинике

Девочка нуждалась в операции в связи с недоразвитием нижней челюсти. 19 октября ее прооперировали, но в тот же день состояние ребенка стало ухудшаться, после чего ее перевели в палату интенсивной терапии. Несмотря на оказанную помощь, девочка скончалась.



Источник в правоохранительных органах рассказал телеканалу "360", что, по предварительным данным, причиной смерти ребенка стала острая сердечная недостаточность. По его словам, девочка находилась в больнице с 10 октября.

По факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".