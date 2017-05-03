Региональных чиновников заставят отчитываться перед депутатами Заксобраний

В региональных Заксобраниях будут введены "правительственные часы", во время которых руководство территориальных подразделений министерств и ведомств должно будет отчитываться о своей работе перед депутатами.
Авторами законопроекта стали спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.
По мнению Матвиенко, эффективное управление страной невозможно без четкого взаимодействия законодательной и исполнительной властей, которого на уровне субъектов "пока нет", пишет "Коммерсант". Депутат Госдумы Павел Крашенинников подчеркнул, что отчет региональных властей нужен не парламентариям, а рядовым гражданам. "Когда есть проблема, например лес горит, граждане не должны разбираться, чья эта компетенция — федеральная или региональная", — считает народный избранник.
Крашенинников также уточнил, что законопроектом вносятся изменения, закрепляющие право федеральных парламентариев "на прием в первоочередном порядке" должностными лицами органов власти разных уровней. По его словам, это положение касается госорганов, не относящихся ни к одной из ветвей власти, например, ЦИК, Генпрокуратура РФ, СКР, Счетная палата.
Депутат от КПРФ Юрий Синельщиков идею спикеров Госдумы и Совфеда раскритиковал, считая, что "правительственные часы" в региональных парламентах будут бессмысленными и скучными, так как 90% мандатов в регионах находится у "Единой России". "Погладят министра по головке, и все", — делает вывод коммунист, пишет ura.ru.
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