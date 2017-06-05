Региональный спутниковый мультиплекс "Ориона" пополнился чувашским телеканалом

"Национальное телевидение Чувашии" – обязательный общедоступный телеканал в регионе, осуществляющий круглосуточное вещание на двух языках. Он ориентирован на широкую зрительскую аудиторию, независимо от возраста, семейного положения, социального статуса и профессиональной принадлежности. В эфире канала представлены новости, художественные фильмы, телеверсии спектаклей и концертных программ на чувашском и русском языках, лучшие отечественные и зарубежные сериалы, циклы тематических программ для жителей села, детей и молодежи, деловые, спортивные, культурные передачи.

"Национальное телевидение Чувашии" – один из самых современных каналов региона, оснащенных передовым технологическим оборудованием. Аппаратно-студийный комплекс, позволяющий вещать в цифровом режиме, безленточное производство, мобильная передвижная телевизионная станция обеспечивают многочасовые прямые трансляции официальных, спортивных, праздничных событий, проходящих в различных регионах России с участием Главы Республики М.В. Игнатьева.

Андрей Труфанов,

руководитель отдела телеком-услуг ГК "Орион":

"Орион" – единственный российский спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Именно поэтому развитию возможностей для региональных телевещателей мы уделяем большое внимание. Комплексное решение по организации вещания через спутник, доставке сигнала до кабельных операторов и эфирных точек вещания, которое мы предлагаем каналам, позволяет существенно оптимизировать затраты, не снижая качества сигнала, и в то же время добиваясь максимального охвата зрительской аудитории. К региональному спутниковому мультиплексу на платформе ГК "Орион" уже присоединились двадцать восемь каналов, двадцать из которых являются обязательными общедоступными телеканалами субъектов Российской Федерации.

Справка

Группа компаний "Орион" осуществляет свою деятельность на рынке спутниковых услуг более 10 лет (с 2005 года). Основные направления деятельности Группы: предоставление услуг спутникового телевидения индивидуальным абонентам (услуги предоставляются под брендом "Телекарта"); размещение телеканалов на спутниках, обслуживание и выпуск телеканалов, оказание услуг по доставке телевизионного контента в кабельные сети. На сегодняшний день "Орион" — единственный спутниковый оператор, в зону покрытия которого входит 100% территории РФ, а также страны СНГ. Вещание осуществляется со спутников Intelsat 15 (85° в.д)., Horizons 2 (85° в.д.), "Экспресс-АМ5" (140° в.д.). По итогам 2016 г. компания занимает 3 место на рынке платного телевидения России, а также входит в ТОП-5 крупнейших операторов Восточной Европы (по данным исследования аналитического агентства Digital TV Research).

Чтобы канал "Чаваш Ен" стал доступен для просмотра, необходимо обновить список каналов рекомендованного спутникового приемника "Телекарта". Для этого в меню в разделе "Настройки", следует выбрать пункт "Заводские настройки" или "Настройки по умолчанию". После этого приемник начнет автоматический поиск и обновление списка каналов со спутника, процесс займет всего несколько минут.