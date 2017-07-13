Регулятор сообщил о стабилизации российской финансовой системы

По оценке Банка России, это стало возможным благодаря мерам по оздоровлению банковского сектора.

Процесс чистки не оказал влияния на конкуренцию между кредитными организациями, которые не злоупотребляли ситуацией в отрасли, пишут "Известия". Усилия регулятора в целом участники рынка оценивают положительно, отмечается в в материалах департамента исследования и прогнозирования Банка России, подготовленных к Международному финансовому конгрессу, который стартует в Санкт-Петербурге 13 июля.

По данным Банка России, доля 20 крупнейших банков в 2013—2016 годах выросла по активам с 69,8 до 78,1%.

Всего с 2013 года, когда началась "политика оздоровления", российский рынок потерял 356 банков. На рынке финансово-кредитных организаций, таким образом, остался 591 банк.

От оздоровления рынка выиграл прежде всего бизнес: там принято выбирать банк более обдуманно, в то время как население интересуется исключительно исключительно ставками. По оценкам ЦБ, показатель системной стабильности вырос на 3,7% в розничном кредитовании и на 41% — в корпоративном, пишет издание, пишет ura.ru.