Системная стабильность в розничном кредитовании в России за последние четыре года выросла на 3,7%, а в корпоративном — на 41%.
По оценке Банка России, это стало возможным благодаря мерам по оздоровлению банковского сектора.
Процесс чистки не оказал влияния на конкуренцию между кредитными организациями, которые не злоупотребляли ситуацией в отрасли, пишут "Известия". Усилия регулятора в целом участники рынка оценивают положительно, отмечается в в материалах департамента исследования и прогнозирования Банка России, подготовленных к Международному финансовому конгрессу, который стартует в Санкт-Петербурге 13 июля.
По данным Банка России, доля 20 крупнейших банков в 2013—2016 годах выросла по активам с 69,8 до 78,1%.
Всего с 2013 года, когда началась "политика оздоровления", российский рынок потерял 356 банков. На рынке финансово-кредитных организаций, таким образом, остался 591 банк.
От оздоровления рынка выиграл прежде всего бизнес: там принято выбирать банк более обдуманно, в то время как население интересуется исключительно исключительно ставками. По оценкам ЦБ, показатель системной стабильности вырос на 3,7% в розничном кредитовании и на 41% — в корпоративном, пишет издание, пишет ura.ru.
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