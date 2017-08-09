Рекорд есть: в Бийске завершается регистрация кандидатов на выборы в гордуму

Бийский избирком зарегистрировал списки кандидатов "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Им как парламентским партиям для регистрации не нужно было собирать подписи избирателей в свою поддержку. "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" также выдвигала список кандидатов, однако избирком отказал ей, поскольку подписи избирателей были признаны недействительными. Ошибки в подписных листах традиционно являются самой распространенной причиной отказа в регистрации.

Тем временем на одномандатных округах (их 15) разнообразие партийных кандидатов будет шире. Регистрацию прошли представители четырех парламентских партий (всего — 58 человек), а также 7 из 10 представителей партии пенсионеров, один выдвиженец "Партии Великое отечество", четыре кандидата от "Яблока". Конкуренцию им составят около 20 самостоятельных кандидатов. Всего о желании баллотироваться заявляли 28 человек — это рекорд избирательной кампании Алтайского края в этом году. Шести из них отказано в регистрации, еще по двум решение будет приниматься сегодня.

Экс-глава Бийского района Евгений Якуба, ранее зарегистрированный избиркомом, может потерять статус кандидата. Суд отменил это решение бийской избирательной комиссии из-за нарушений при сборе подписей, сообщал Политсиб.ру. С иском в суд обратилась член "Справедливой России" Кристины Чуй (тоже участвует в выборах). Однако пока статус кандидата у Якубы сохраняется: в горизбиркоме altapress.ru пояснили, что в данный момент еще не истек срок обжалования решения суда. 9 августа Якуба подал апелляцию в краевой суд.

Выборы в городскую думу состоятся 10 сентября. В этот день жители края всего выберут почти 6 тыс. депутатов, в том числе в шесть городах, включая Барнаул, Бийск и Рубцовск.