Реновацию будут продвигать в регионы

С инициативой выступила депутат Госдумы Галина Хованская.

Она рассказала "Газете.Ru", что готовит законопроект, который позволит проводить реновацию в регионах. В частности, в проект планируется включить не только снос, но и реконструкцию домов. Она пояснила, что регионы сами будут принимать законы о переселении жителей в новые дома в рамках программы реновации.

Во время проведения прямой линии президента, Хованская заручилась поддержкой Путина в этом вопросе. Обращаясь к главе государства, она отметила, что в программу могли бы включится регионы, которые досрочно завершили расселение людей из аварийного жилищного фонда. Президент отметил, что надо учитывать, какой объем аварийного жилья в России — 2% от всего объема. "Огромная, колоссальная проблема", — сказал Путин.

В разговоре с изданием Галина Хованская призналась, что согласна с Путиным, что реновацию нельзя автоматически вводить по всей стране, а только там, где такие условия возникают. Она также уточнила, что реновация должна проходить за счет денег инвесторов. "В основном это будут деньги инвестора — 90 с лишним процентов", — заключила Хованская, пишет ura.ru.