Реновацию будут продвигать в регионы

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Сегодня, 20:15.
Жизнь

Российским регионам разрешат проводить реновацию по свои законам, но на деньги инвесторов.

Митинг против программы реновации. Москва, 14 мая 2017 года.
Митинг против программы реновации. Москва, 14 мая 2017 года. Фото: https://www.instagram.com/julianana321/.

С инициативой выступила депутат Госдумы Галина Хованская.

Она рассказала "Газете.Ru", что готовит законопроект, который позволит проводить реновацию в регионах. В частности, в проект планируется включить не только снос, но и реконструкцию домов. Она пояснила, что регионы сами будут принимать законы о переселении жителей в новые дома в рамках программы реновации.

Во время проведения прямой линии президента, Хованская заручилась поддержкой Путина в этом вопросе. Обращаясь к главе государства, она отметила, что в программу могли бы включится регионы, которые досрочно завершили расселение людей из аварийного жилищного фонда. Президент отметил, что надо учитывать, какой объем аварийного жилья в России — 2% от всего объема. "Огромная, колоссальная проблема", — сказал Путин.

В разговоре с изданием Галина Хованская призналась, что согласна с Путиным, что реновацию нельзя автоматически вводить по всей стране, а только там, где такие условия возникают. Она также уточнила, что реновация должна проходить за счет денег инвесторов. "В основном это будут деньги инвестора — 90 с лишним процентов", — заключила Хованская, пишет ura.ru.

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