Республику Алтай покинет высокопоставленный силовик

Руководитель СУ СКР по Республике Алтай генерал Александр Стариков в ближайшее время покинет свой пост. Об этом сообщают "Новости Горного Алтая".
По данным источника НГА, Стариков возглавит управление Следкома в одном из регионов европейской части страны. Приказ об этом уже подписан, однако пока не опубликован.
Новым руководителем республиканского управления станет Эдуард Новаковский, который сейчас возглавляет Следком в Мордовии.
Стариков возглавил республиканский СУ СКР в 2014 году. НГА отмечают, что при нем Следком инициировал ряд резонансных дел: против депутата горсовета Александра Потапова, мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева и других.
В декабре 2016 года президент Владимир Путин присвоил Старикову звание генерал-майора.
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