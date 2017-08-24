Республику Алтай покинет высокопоставленный силовик

По данным источника НГА, Стариков возглавит управление Следкома в одном из регионов европейской части страны. Приказ об этом уже подписан, однако пока не опубликован.

Новым руководителем республиканского управления станет Эдуард Новаковский, который сейчас возглавляет Следком в Мордовии.

Стариков возглавил республиканский СУ СКР в 2014 году. НГА отмечают, что при нем Следком инициировал ряд резонансных дел: против депутата горсовета Александра Потапова, мэра Горно-Алтайска Виктора Облогина, главы Кош-Агачского района Ауельхана Джаткамбаева и других.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин присвоил Старикову звание генерал-майора.