Ретроснимки. Как барнаульцы наблюдали грандиозное затмение 9 лет назад

21 августа в Америке (и немного на Дальнем Востоке) люди наблюдали полное солнечное затмение. Altapress.ru предлагает вспомнить, как в августе 2008 года барнаульцы любовались на такое же небесное явление.
1 августа 2008-го в городе открылось несколько площадок для наблюдений, самой креативной из которых, пожалуй, была у здания "Алтапресса" на Короленко,107. Для этого мы изготовили специальные очки, которые раздавали пришедшим. На балконе нашего издательского дома выступала группа "The 9", а собравшийся народ угощался едой и напитками от спонсоров и играл с сотрудниками "Алтапресса" в различные игры.
Интересно, что менее чем через год после этого, в июле 2009 года, жители Алтая снова наблюдали, теперь уже частное затмение. А еще одно частное солнечное затмение барнаульцы увидели в самом начале 2011 года.
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