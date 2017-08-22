Ретроснимки. Как барнаульцы наблюдали грандиозное затмение 9 лет назад

Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции. Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

1 августа 2008-го в городе открылось несколько площадок для наблюдений, самой креативной из которых, пожалуй, была у здания "Алтапресса" на Короленко,107. Для этого мы изготовили специальные очки, которые раздавали пришедшим. На балконе нашего издательского дома выступала группа "The 9", а собравшийся народ угощался едой и напитками от спонсоров и играл с сотрудниками "Алтапресса" в различные игры.

Интересно, что менее чем через год после этого, в июле 2009 года, жители Алтая снова наблюдали, теперь уже частное затмение. А еще одно частное солнечное затмение барнаульцы увидели в самом начале 2011 года.