Ретроснимки. Как барнаульцы наблюдали грандиозное затмение 9 лет назад

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Жизнь

21 августа в Америке (и немного на Дальнем Востоке) люди наблюдали полное солнечное затмениеAltapress.ru предлагает вспомнить, как в августе 2008 года барнаульцы любовались на такое же небесное явление.

Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение. Фото из архива редакции.
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru
Затмение в Барнауле. 1 августа 2008 года. Фото: Дмитрий Кудрявцев. altapress.ru

1 августа 2008-го в городе открылось несколько площадок для наблюдений, самой креативной из которых, пожалуй, была у здания "Алтапресса" на Короленко,107. Для этого мы изготовили специальные очки, которые раздавали пришедшим. На балконе нашего издательского дома выступала группа "The 9", а собравшийся народ угощался едой и напитками от спонсоров и играл с сотрудниками "Алтапресса" в различные игры.

Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение

Интересно, что менее чем через год после этого, в июле 2009 года, жители Алтая снова наблюдали, теперь уже частное затмение. А еще одно частное солнечное затмение барнаульцы увидели в самом начале 2011 года.

Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение.
Фоторепортаж, как барнаульцы наблюдали Солнечное затмение
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