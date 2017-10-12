Рецепт от вируса равнодушия

Елена Маслова, редактор.

Когда я прочитала первое выступление Курганского на сайте "Рубцовск.инфо" (датировано июнем этого года), то обратилась к человеку, который участвовал в создании агитматериалов для единороссов во время последних выборов, с вопросом: "Это точно его слова? Это не фейк?" Так разительно слова Курганского отличались от обычных декламаций кандидатов от партии власти.

Скажем, о чиновниках: "Болезнь равнодушия перешла в раздел их профессионального заболевания. <...> Есть распорядитель благ, он имеет все, и есть получатель благ, который не получает ничего. Это породило массу недоверия к власти и растворило в общем потоке более или менее нормальных чиновников. Не выполнять абсолютно ничего из обещанного стало нормой. <...> Они пришли во власть не для того, чтобы помочь людям. Это их стиль жизни: хочу быть начальником. Выбился, а дальше задача переходит в другой разряд: как отбиваться от всего и при этом оставаться наверху".

Курганский в своих выступлениях совершенно не заигрывает с жителями Рубцовска: "Я считаю, что рубцовчан на определенном этапе поразил вирус полного равнодушия. <...> Я не могу по-другому объяснить, почему так грязно в городе. От голода и нищеты? Нет, если посмотреть обертки и пакеты. Люди же что-то съели, чтобы выбросить полный мешок мусора. От того, что плохо выво­зят мусор? Нет, потому что этот пакет не добрался до контейнера, его выбросили из окна автомобиля или квартиры".

Это рубцовчане, говорит Курганский, гадят на улицах, плюют, бьют фонари, друг друга: "А не единороссы, которых привезли из Питера или Москвы. Это наши жители, наши дети, внуки. Это мы их так воспитали. А мы сидим и кричим: все плохо".

Вот и про "Алттрак", с развалом которого многие горожане связывают все беды Рубцовска, новый спикер говорил резко: "Как ни прискорбно, но заводы развалили сами рубцовчане: одни тащили акции, другие — железки".

Фраза о рубцовском отделении "Единой России" — "вы совсем оторвались от действительности" — тоже его. Образца 2016 года.

В общем, судя по прошлым его высказываниям, Курганский, прямо скажем, неформатный политик. Сложно сказать, станет ли его участие в судьбе города "рецептом" к выздоровлению. Честно сказать, первая моя мысль была: или его сожрет город и система, или он ассимилируется. Но вот в чем дело: восемь лет Курганский был вицем-мэром. Правда, теперь уже давно. Но был. Отсюда и вопрос: получится ли что-то со второй попытки?