Рецепт от вируса равнодушия

10 октября новые депутаты Рубцовска избрали председателя городского совета. Им стал Василий Курганский, главврач онкодиспансера. В первом приближении — удивительный человек. Он стоял у истоков создания "Единой России" в крае, восемь лет был чиновником, но когда после выборов 2016 года его спросили, какой рецепт как медик он бы "выписал" и обществу, и властям, Курганский, улыбаясь, ответил: "Такую бы хорошую клизму!" Впрочем, добавил уже серьезно, что главное — любить свой город и перестать уже винить всех вокруг: тот же завод растащили не мифические олигархи, а сами рубцовчане.
Когда я прочитала первое выступление Курганского на сайте "Рубцовск.инфо" (датировано июнем этого года), то обратилась к человеку, который участвовал в создании агитматериалов для единороссов во время последних выборов, с вопросом: "Это точно его слова? Это не фейк?" Так разительно слова Курганского отличались от обычных декламаций кандидатов от партии власти.
Скажем, о чиновниках: "Болезнь равнодушия перешла в раздел их профессионального заболевания. <...> Есть распорядитель благ, он имеет все, и есть получатель благ, который не получает ничего. Это породило массу недоверия к власти и растворило в общем потоке более или менее нормальных чиновников. Не выполнять абсолютно ничего из обещанного стало нормой. <...> Они пришли во власть не для того, чтобы помочь людям. Это их стиль жизни: хочу быть начальником. Выбился, а дальше задача переходит в другой разряд: как отбиваться от всего и при этом оставаться наверху".
Курганский в своих выступлениях совершенно не заигрывает с жителями Рубцовска: "Я считаю, что рубцовчан на определенном этапе поразил вирус полного равнодушия. <...> Я не могу по-другому объяснить, почему так грязно в городе. От голода и нищеты? Нет, если посмотреть обертки и пакеты. Люди же что-то съели, чтобы выбросить полный мешок мусора. От того, что плохо вывозят мусор? Нет, потому что этот пакет не добрался до контейнера, его выбросили из окна автомобиля или квартиры".
Это рубцовчане, говорит Курганский, гадят на улицах, плюют, бьют фонари, друг друга: "А не единороссы, которых привезли из Питера или Москвы. Это наши жители, наши дети, внуки. Это мы их так воспитали. А мы сидим и кричим: все плохо".
Вот и про "Алттрак", с развалом которого многие горожане связывают все беды Рубцовска, новый спикер говорил резко: "Как ни прискорбно, но заводы развалили сами рубцовчане: одни тащили акции, другие — железки".
Фраза о рубцовском отделении "Единой России" — "вы совсем оторвались от действительности" — тоже его. Образца 2016 года.
В общем, судя по прошлым его высказываниям, Курганский, прямо скажем, неформатный политик. Сложно сказать, станет ли его участие в судьбе города "рецептом" к выздоровлению. Честно сказать, первая моя мысль была: или его сожрет город и система, или он ассимилируется. Но вот в чем дело: восемь лет Курганский был вицем-мэром. Правда, теперь уже давно. Но был. Отсюда и вопрос: получится ли что-то со второй попытки?
- Сюжет: Колонка Елены Масловой
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