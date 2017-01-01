Рецепты салатов для романтического ужина в День святого Валентина

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Жизнь

Самый простой способ проявить любовь - накормить человека. Так что предлагаем несколько рецептов салатов-тортов для праздничного ужина. Начнем с салатов.

Салат "Фейерверк".
Салат "Фейерверк". Фото: vk.com.

Торт-сердце

Выкладывайте ингредиенты салата в форме сердца слой за слоем.
1. Отварная куриная грудка с майонезом. Другие варианты: отварная говядина, филе вареной красной рыбы.
2. Зеленое (кисло-сладкое) яблоко без кожуры, тертое на крупной терке и заправленное майонезом. Другие варианты: консервированные ананасы, свежие груши.
3. Твердый сыр, измельчённый мелкой теркой, майонез.
4. Красная икра. Другие варианты: кедровые орешки, зерна граната.
В любых вариантах салат получится вкусным. Его можно украсить свежей зеленью.

Морская жемчужина

Отвариваем в подсоленной воде кальмары (не более 2 минут), остужаем, нарезаем тонкой-тонкой соломкой. Измельчаем крабовые палочки. Убираем из яиц желтки, а белки мелко изрубаем. Все перемешиваем, чуть-чуть солим. Аккуратно выкладываем красную икру (немного икры оставляем для украшения) и снова перемешиваем. Заправляем салатик майонезом и выкладываем в салатницу. Теперь в центр его кладем красную икру, а сверху – отваренное перепелиное яйцо.

С колбасой и чесноком

Копченую колбасу режем соломкой, выкладываем в блюдо, следующий слой - нарезанные соломкой помидоры, выдавите на них пару зубчиков чеснока. Покройте сеточкой из майонеза. На нее выложите отварные яйца, нарезанные небольшими кубиками. Далее снова сеточка из майонеза. Последний слой - пышная "шапка" из натертого твердого сыра.

С красной рыбой

Рыбу очистите от косточек и нарежьте средним кубиком. Огурцы очистите от кожицы и также нарежьте. Мелко порежьте половину луковицы. Яйца очистите от скорлупы и нарежьте. Смешайте все ингредиенты, добавьте майонез, соль и перец по желанию, перемешайте.

С капустой и помидорами

Пекинскую капусту или любой листовой салат мелко нарезать. Отварить курицу, филе нарезать мелкими кусочками, сладкий болгарский перец – небольшими кубиками. Зеленый горошек (без маринада), всыпать в миску с салатом. Следующие ингредиенты – отваренное и измельченное куриное яйцо, нарезанный репчатый лук сладкого сорта. Все составляющие перемешать, посолить по вкусу и заправить майонезом. Выложить массу в салатницу, верх разровнять. Нарезать помидоры черри и выложить их последним слоем. Салат можно выложить и слоями, промазывая каждый слой майонезом.

С виноградом

Порезать соломкой отваренные яйца и куриную грудку. Потереть сыр. Измельчить орехи. Каждый ингредиент соединить с майонезом, можно подсолить. Чуть-чуть сыра оставить для украшения. Выложить слои: курицу, орехи, сыр, яйца. По краям посыпать салат сыром. Сверху украсьте салат половинками винограда.

Суши-салат

Отварить рис. Почистить авокадо и порезать на маленькие кубики. Отварить яйцо и порезать на мелкие кубики. Почистить свежий огурец, порезать на маленькие кубики. Подержать креветки секунд шестьдесят в кипящей воде. Чуть-чуть заморозить сливочный сыр филадельфия, порезать на кубики.

Салат выкладывают слоями: отваренный рис, нарезанный кубиками авокадо, сливочный сыр Филадельфия, подсоленное яйцо, майонез, свежий огурец, креветки, сливочный сыр Филадельфия. Перед подачей украсить зеленью.

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