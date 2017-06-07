Reuters: миллиардеры в России нашли хитрую лазейку, чтобы не платить налоги

В нашей стране с 2014 года проводится политика деофшоризации. Но эта политика имеет одну лазейку: если бизнесмены проводят в стране менее 183 дней, они могут вести бизнес в России, но не декларировать свои офшорные активы, пишет РИА "Новости".

Reuters называет таких предпринимателей "полуизгнанниками". Миллиардер Владимир Потанин так прокомментировал агентству действия таких своих коллег: "Их можно ругать, говорить, что они непатриотичные, но факт остается фактом — бюджет что-то потерял".

Сам Потанин заявляет, что остался налоговым резидентом, однако знает несколько случаев, когда бизнесмены, перестав быть налоговыми резидентами в России, сохраняли часть своих инвестиций в РФ.

По данным Reuters, статистика, отражающая количество бизнесменов, которые перестали быть налоговыми резидентами, отсутствует. Однако источник близкий к Кремлю заявил агентству, что почти третья часть из 500 самых богатых людей страны приняли решение покинуть Россию после начала политики деофшоризации в 2014 году.

Агентство также приводит слова российского бизнесмена, пожелавшего сохранить анонимность. Он утверждает, что продолжил бы платить налоги в России, если бы не "закон о деофшоризации", однако "сейчас это невозможно".

Справка

В соответствии с законом о контролируемых иностранных компаниях, все российские налогоплательщики, находящиеся в стране более 183 дней, должны отчитываться о принадлежащих им офшорах. Ранее российские бизнесмены имели право не декларировать свои доходы за рубежом.