Рёв Юпитера, трепет пульсаров: NASA опубликовало подборку жутких звуков Солнечной системы

Представители управления решили, что звуки "воющих планет" и свистящего гелия "несомненно, заставят вашу кожу покрыться мурашками".

Плейлист из 22 треков создали, преобразовав в звуковые сигналы данные космических зондов и других аппаратов, которые способны фиксировать радиоизлучение.

Сюда вошли шумы Сатурна, рев Юпитера, трепет пульсаров, а также звук, с которым идут комета и спутник, пишет ura.ru.