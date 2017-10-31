Рёв Юпитера, трепет пульсаров: NASA опубликовало подборку жутких звуков Солнечной системы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) разместило подборку жутчайших звуков солнечной системы, сообщает Nation News.
Представители управления решили, что звуки "воющих планет" и свистящего гелия "несомненно, заставят вашу кожу покрыться мурашками".
Плейлист из 22 треков создали, преобразовав в звуковые сигналы данные космических зондов и других аппаратов, которые способны фиксировать радиоизлучение.
Сюда вошли шумы Сатурна, рев Юпитера, трепет пульсаров, а также звук, с которым идут комета и спутник, пишет ura.ru.
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