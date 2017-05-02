Ревнивого барнаульца осудили за нарушение тайны переписки жены

В Индустриальном районе Барнаула суд вынес приговор 44-летнему местному жителю, который нарушил тайну личной переписки своей гражданской супруги. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Мужчина с помощью ноутбука и телефона зашел в личный кабинет мобильного оператора своей возлюбленной. Он заказал детализацию телефонных сообщений и переговоров, распечатал её.
Затем мужчина выяснил, с кем созванивалась потерпевшая и стал звонить им, чтобы выяснить какими отношениями они связаны с его гражданской женой.
Суд приговорил мужчину к штрафу в 10 тысяч рублей.
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