Ревнивого барнаульца осудили за нарушение тайны переписки жены

Мужчина с помощью ноутбука и телефона зашел в личный кабинет мобильного оператора своей возлюбленной. Он заказал детализацию телефонных сообщений и переговоров, распечатал её.

Затем мужчина выяснил, с кем созванивалась потерпевшая и стал звонить им, чтобы выяснить какими отношениями они связаны с его гражданской женой.

Суд приговорил мужчину к штрафу в 10 тысяч рублей.