Рейтинг одобрения Трампа рекордно упал

К таким выводам пришли в результате исследования агентства Reuters и социологической службы Ipsos. По данным опроса, который прошел 12-16 мая 2017 года, деятельность Трампа на посту президента одобрили лишь 39% респондентов. Отрицательно оценили работу Трампа 55% опрошенных.

Среди демократов деятельность Трампа одобрили 14%, а 84% высказались против. Среди сторонников республиканской партии положительно оценили работу Трампа 77%, а неудовлетворительную оценку ему поставили 22%. Независимые голоса распределились не в пользу действующего президента: 29% - за, 62% — против.

Самыми важными проблемами, которые стоят перед США, американцы назвали здравоохранение (21%), терроризм (13%), экономическую ситуацию в целом (12%), прочие проблемы (11%).