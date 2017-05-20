Рейтинг одобрения Трампа рекордно упал

Рейтинг одобрения деятельности американского президента Дональда Трампа на его посту среди американцев опустился до рекордно низкой отметки со дня инаугурации. Президент сохранил высокий уровень поддержки среди республиканцев, но демократы и независимые оценили его работу иначе, пишет РБК.
К таким выводам пришли в результате исследования агентства Reuters и социологической службы Ipsos. По данным опроса, который прошел 12-16 мая 2017 года, деятельность Трампа на посту президента одобрили лишь 39% респондентов. Отрицательно оценили работу Трампа 55% опрошенных.
Среди демократов деятельность Трампа одобрили 14%, а 84% высказались против. Среди сторонников республиканской партии положительно оценили работу Трампа 77%, а неудовлетворительную оценку ему поставили 22%. Независимые голоса распределились не в пользу действующего президента: 29% - за, 62% — против.
Самыми важными проблемами, которые стоят перед США, американцы назвали здравоохранение (21%), терроризм (13%), экономическую ситуацию в целом (12%), прочие проблемы (11%).
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