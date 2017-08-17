Рейтинг Путина среди республиканцев в США вырос вдвое

Вашингтонский Pew Research Center провел опроси и пришел к выводу, что 34% республиканцев положительно относятся к политической деятельности Путина, несмотря на недоверие к России. Ее популярность в США в целом возросла после своего падения в 2014 году из-за событий на Украине.

Американские демократы негативно воспринимают Путина и Россию. Всего 13% из них поддерживают российского лидера. Авторы исследования считают, что разрыв в отношении к Путину между республиканцами и демократами произошел недавно.

В опросе участвовали более полутора тысяч человек.