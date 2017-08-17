Рейтинг Путина среди республиканцев в США вырос вдвое

Популярность президента России Владимира Путина увеличилась в два раза среди республиканцев США по сравнению с 2015 годом, сообщает газета "Известия".
Вашингтонский Pew Research Center провел опроси и пришел к выводу, что 34% республиканцев положительно относятся к политической деятельности Путина, несмотря на недоверие к России. Ее популярность в США в целом возросла после своего падения в 2014 году из-за событий на Украине.
Американские демократы негативно воспринимают Путина и Россию. Всего 13% из них поддерживают российского лидера. Авторы исследования считают, что разрыв в отношении к Путину между республиканцами и демократами произошел недавно.
В опросе участвовали более полутора тысяч человек.
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