Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет

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Сегодня, 09:12.
Политика

Рейтинг одобрения президента России Владимира Путина среди американцев достиг максимума за последние 14 лет. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на результаты исследования института Гэллапа.

Владимир Путин.
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.

21% респондентов положительно оценили деятельность Путина. В раз такие цифры отмечались в 2003 году. При этом еще два года назад о Путине положительно отзывались лишь 15% граждан США.

Причину роста популярности Путина связывают с изменением настроений сторонников республиканской партии. Если в 2015 году к российскому лидеру хорошо относились лишь 12% из них, то в 2017 году его популярность возросла до 32%. Среди демократов популярность Путина, наоборот, упала, пишет "Интерфакс".

В целом о России благоприятно отзывается 28% американцев, 70% относятся к ней неодобрительно. Авторы исследования отмечают, что опрос проводился на фоне заявлений Трампа о его намерениях наладить отношения с Москвой.

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