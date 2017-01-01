Рейтинг Путина в США достиг максимума за последние 14 лет

21% респондентов положительно оценили деятельность Путина. В раз такие цифры отмечались в 2003 году. При этом еще два года назад о Путине положительно отзывались лишь 15% граждан США.

Причину роста популярности Путина связывают с изменением настроений сторонников республиканской партии. Если в 2015 году к российскому лидеру хорошо относились лишь 12% из них, то в 2017 году его популярность возросла до 32%. Среди демократов популярность Путина, наоборот, упала, пишет "Интерфакс".

В целом о России благоприятно отзывается 28% американцев, 70% относятся к ней неодобрительно. Авторы исследования отмечают, что опрос проводился на фоне заявлений Трампа о его намерениях наладить отношения с Москвой.