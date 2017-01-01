Режиссёр назвала новые сроки выхода фильма про дело алтайской спортсменки Андреевой

Выход фильма "Дело Андреевой" о бийской спортсменке, осужденной на семь лет колонии за убийство насильника, перенесся на 2017 год. 20 февраля на краудфандинговом сайте Planeta.ru режиссер Елена Погребижская объяснила, почему сроки выхода фильма сдвинулись.
Напомним, режиссер-документалист Елена Погребижская, автор фильма "Доктор Лиза", в августе 2014 года начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание документального фильма "Дело Андреевой"о чемпионке России по пауэрлифтингу среди юниоров, которая защищаясь от насильника, убила его и получила за это семь лет колонии. За несколько дней вместо необходимых 2 млн. 293 тыс. рублей было собрано 3 млн. 344 тыс. Оставшуюся сумму режиссер планировала перечислить в счет погашения иска.
Для съемок режиссер несколько раз приезжала на Алтай, в том числе в колонию к Татьяне Андреевой. Работа над сценарием и предмонтаж фильма начались в ноябре 2015 года. Первые кадры будущего фильма режиссер публиковала в сети. Фильм обещали показать по одному из центральных каналов в 2016 году. Осенью 2016 года режиссер сообщила, что пишет книгу об этой истории.
Теперь Погребижская пишет, что фильм обязательно выйдет в 2017 году.
Елена Погребижская,
режиссер:
Иногда документальные фильмы делаются не быстро. На то они и документальные, что сроки здесь диктует нам сама жизнь. Мне казалось, что фильм "Мама, я убью тебя" мы делали чертовски долго, два с половиной года, но фильм "Дело Андреевой" уже побил этот рекорд. И, например, последние съемки по фильму "Дело Андреевой" мы проводили на Алтае осенью, несколько месяцев назад. Сейчас у нас уже готов предмастер фильма. Впереди еще окончание монтажа и постпродакшн.
Она призналась, что такого сложного фильма у нее еще не было.
Елена Погребижская,
режиссер:
Мне приходилось много раз буксовать при написании сценария и перечитывать тома уголовного дела, медицинские заключения и расшифровки наших интервью. Суть в том, что это сложное и запутанное уголовное дело, в котором задействованы живые люди, и мне нужно все сто раз проверить прежде, чем написать хоть слово в текст сценария.
В 2017 году пройдет четыре года года от начала срока Андреевой. Это значит, что Татьяна сможет просить об условно-досрочном освобождении. Как уточнили altapress.ru в пресс-службе УФСИН, выйти на свободу она может в августе.
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