Режиссёр назвала новые сроки выхода фильма про дело алтайской спортсменки Андреевой

Напомним, режиссер-документалист Елена Погребижская, автор фильма "Доктор Лиза", в августе 2014 года начала краудфандинговую кампанию по сбору средств на создание документального фильма "Дело Андреевой"о чемпионке России по пауэрлифтингу среди юниоров, которая защищаясь от насильника, убила его и получила за это семь лет колонии. За несколько дней вместо необходимых 2 млн. 293 тыс. рублей было собрано 3 млн. 344 тыс. Оставшуюся сумму режиссер планировала перечислить в счет погашения иска.

Для съемок режиссер несколько раз приезжала на Алтай, в том числе в колонию к Татьяне Андреевой. Работа над сценарием и предмонтаж фильма начались в ноябре 2015 года. Первые кадры будущего фильма режиссер публиковала в сети. Фильм обещали показать по одному из центральных каналов в 2016 году. Осенью 2016 года режиссер сообщила, что пишет книгу об этой истории.

Теперь Погребижская пишет, что фильм обязательно выйдет в 2017 году.

Елена Погребижская,

режиссер:

Иногда документальные фильмы делаются не быстро. На то они и документальные, что сроки здесь диктует нам сама жизнь. Мне казалось, что фильм "Мама, я убью тебя" мы делали чертовски долго, два с половиной года, но фильм "Дело Андреевой" уже побил этот рекорд. И, например, последние съемки по фильму "Дело Андреевой" мы проводили на Алтае осенью, несколько месяцев назад. Сейчас у нас уже готов предмастер фильма. Впереди еще окончание монтажа и постпродакшн.

Она призналась, что такого сложного фильма у нее еще не было.

Елена Погребижская,

режиссер:

Мне приходилось много раз буксовать при написании сценария и перечитывать тома уголовного дела, медицинские заключения и расшифровки наших интервью. Суть в том, что это сложное и запутанное уголовное дело, в котором задействованы живые люди, и мне нужно все сто раз проверить прежде, чем написать хоть слово в текст сценария.

В 2017 году пройдет четыре года года от начала срока Андреевой. Это значит, что Татьяна сможет просить об условно-досрочном освобождении. Как уточнили altapress.ru в пресс-службе УФСИН, выйти на свободу она может в августе.