1/360 рынка страны: стало известно, сколько напродавали алтайские рекламисты в 2016 году

Чуть больше 1 миллиарда рублей — таким был объем рекламного рынка в Алтайском крае в 2016 году, передает "Рекпортал". Всего же в стране в прошлом году рекламный рынок, по сведению Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 360 миллиардов рублей.

Данные по нашему региону удалось получить комитету по рекламе Алтайской торгово-промышленной палаты, в рабочую группу проекта вошли ИД "Алтапресс", "Рекпортал" и агентство стратегического маркетинга "Специя". Оценивали традиционные сегменты рынка: телевидение, радио, печатная пресса и наружная реклама. Была сделана попытка оценить и долю нового сегмента — интернет-рекламы. На первом месте идет "наружка", далее — телевидение и замыкает первую тройку — печать. В графу "прочие" вошли событийный маркетинг и BTL-услуги.