1/360 рынка страны: стало известно, сколько напродавали алтайские рекламисты в 2016 году

Чуть больше 1 миллиарда рублей — таким был объем рекламного рынка в Алтайском крае в 2016 году, передает "Рекпортал". Всего же в стране в прошлом году рекламный рынок, по сведению Ассоциации коммуникационных агентств России, составил 360 миллиардов рублей.
Данные по нашему региону удалось получить комитету по рекламе Алтайской торгово-промышленной палаты, в рабочую группу проекта вошли ИД "Алтапресс", "Рекпортал" и агентство стратегического маркетинга "Специя".
Оценивали традиционные сегменты рынка: телевидение, радио, печатная пресса и наружная реклама. Была сделана попытка оценить и долю нового сегмента — интернет-рекламы. На первом месте идет "наружка", далее — телевидение и замыкает первую тройку — печать.
В графу "прочие" вошли событийный маркетинг и BTL-услуги.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.