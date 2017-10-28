"Рискованное вложение": собственники избавляются от недвижимости на барнаульском "Арбате"

Пешеходная улица Барнаула. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пешеходная улица Барнаула. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пешеходная улица Барнаула. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пешеходная улица Барнаула. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Пешеходная улица Барнаула. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

За последние месяцы на ул. Мало-Тобольской отреставрировали несколько фасадов исторических зданий, универмаг "Сухов и сыновья" затянули баннером. Несмотря на это собственники стали избавляться от коммерческой недвижимости.

Помещение на втором этаже здания по адресу ул. Мало-Тобольская, 28 продают за 12,8 млн рублей. Площадь включает 217 кв. метров, в помещении есть витражное остекление. Риэлтор сообщает, что объект подойдет под кафе, ресторан или магазин.

За 11 млн рублей продают помещение общепита площадью 232 кв. метра. Риэлтор утверждает, что этот объект "имеет большие перспективы развития".

Также выставили на продажу двухэтажное здание магазина площадью около 1,2 тыс.кв.метров с земельным участком на 2,3 тыс.квадратов за 33 млн рублей. Сообщается, что здесь есть собственная котельная, и объект можно перепрофилировать.

По данным портала, активизировались собственники недвижимости на улице Льва Толстого. Ранее сообщалось, что здесь продают здание №36, которое можно оборудовать под квартиру-студию.

Эксперты уверены, что найти покупателей на такие объекты будет сложно.

Константин Никитеев,

руководитель компании "Ключ-Риэлт":

Раньше улица Мало-Тобольская и весь район Старого базара были занята магазинами, специализирующимися на продаже строительных, хозяйственных материалов, мебели. Там существовал годами сформированный поток клиентов. Но после объявления о перепрофилировании и закрытии улицы почти на год, число покупателей снизилось почти до нуля. А вот новый — туристический поток — пока не возник. Возможно, если после реконструкции заработает Центральный рынок, здесь вновь оживет торговля. Но пока интереса к этому району у бизнесменов нет.

Эксперт считает, что покупать недвижимость в исторических зданиях довольно рискованное вложение, потому что они требуют сохранять внешний облик фасадов, а работы необходимо согласовывать.

Ранее altapress.ru писал о том, что происходит за забором на пешеходной улице Барнаула. Торговля здесь продолжается, однако местные продавцы не замечают увеличения клиентов из-за того, что на Мало-Тобольскую стали больше посещать жители города.