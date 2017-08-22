Ритейлеры предупредили о риске исчезновения авокадо с полок магазинов

В России серьезно подорожало авокадо. Вскоре продукт может на некоторое время исчезнуть с полок отечественных супермаркетов. Об этом изданию RNS сообщил источник в крупной торговой сети.
По словам представителя сети, авокадо может пропасть из продажи в сентябре. Это связано с межсезоньем: кенийский авокадо уже закончится, южноамериканский и израильский еще не созреет, пояснил источник.
При этом с мая на авокадо растет цена. Рост уже составил 57% в годовом выражении.
По словам Марины Устименко, директора сети магазинов Allfoods Ginza Project, стоимость авокадо выросла примерно в два раза. "Таким образом, средняя цена за 1 килограмм была 380–400 рублей, а сейчас — 850–1000 рублей", — сказала Устименко. Причины подорожания, по ее словам, неизвестны.
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