Ритейлеры предупредили о риске исчезновения авокадо с полок магазинов

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Сегодня, 20:52.
Потребитель

В России серьезно подорожало авокадо. Вскоре продукт может на некоторое время исчезнуть с полок отечественных супермаркетов. Об этом изданию RNS сообщил источник в крупной торговой сети.

Авокадо.
Авокадо. Фото: CC0.

По словам представителя сети, авокадо может пропасть из продажи в сентябре. Это связано с межсезоньем: кенийский авокадо уже закончится, южноамериканский и израильский еще не созреет, пояснил источник.

При этом с мая на авокадо растет цена. Рост уже составил 57% в годовом выражении.

По словам Марины Устименко, директора сети магазинов Allfoods Ginza Project, стоимость авокадо выросла примерно в два раза. "Таким образом, средняя цена за 1 килограмм была 380–400 рублей, а сейчас — 850–1000 рублей", — сказала Устименко. Причины подорожания, по ее словам, неизвестны.

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