Китаянка родила прямо на улице и пошла по магазинам

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Сегодня, 20:12.
Жизнь

В Китае женщина во время шопинга родила ребенка прямо на улице и тут же продолжила поход по магазинам, сообщает Shanghaiist.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок. Фото: СС0.

Женщина шла по торговой улице, внезапно схватилась за живот. Оказавшиеся рядом люди, увидевшие, что она скоро родит, принесли ей стулья и постелили на землю картонки.

Женщина успела родить до приезда врачей, медсестра только помогла ей запеленать ребенка.

В конце ролика видно, что роженица, взяв сумки в одну руку, а ребенка в другую, продолжила свой путь, пишет bfm.ru.

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