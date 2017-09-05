Китаянка родила прямо на улице и пошла по магазинам

Женщина шла по торговой улице, внезапно схватилась за живот. Оказавшиеся рядом люди, увидевшие, что она скоро родит, принесли ей стулья и постелили на землю картонки.

Женщина успела родить до приезда врачей, медсестра только помогла ей запеленать ребенка.

В конце ролика видно, что роженица, взяв сумки в одну руку, а ребенка в другую, продолжила свой путь, пишет bfm.ru.