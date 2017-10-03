Родители первых тройняшек, появившихся в "ДАРе", дали детям имена

Многодетные родители Евгений и Людмила Драчевы зарегистрировали своих сыновей в отделе ЗАГС по Индустриальному району.

Всего в Индустриальном районе с начала года зарегистрировали уже около 40 двоен, а вот тройняшки из "ДАРа" стали первой тройней и для района.

В этом году в Индустриальном районе зарегистрировали более 2 600 малышей. Специалисты отмечают, что родители любят называть своих дочерей и сыновей именами древнегреческого и древнееврейского происхождений: Артем, Анна, Александр, Мария, Михаил и София. Также в Барнауле рождаются и обладатели необычных имен славянских и восточных происхождений: Яннис, Ясмина, Эльмир, Яра, Халид и Юлиана.