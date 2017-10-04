Родители погибшего новоалтайского участкового категорически отрицают версию самоубийства

27 сентября мама и отчим погибшего встретились с сотрудниками СУ СКР по Алтайскому краю. Со слов представителя потерпевших, адвоката Елены Фогель, родители убедились, что по делу создали следственную группу из наиболее квалифицированных следователей, которые будут вести следствие тщательно и досконально.

Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа". Рассматриваются все версии, в том числе самоубийство, но приоритетной она не является.

Родители погибшего уверены, что это было убийство. Молодой участковый отработал в своей должности более месяца после окончания вуза, к работе относился с энтузиазмом, планировал сделать карьеру в правоохранительных органах. За период учебы в БЮИ МВД парень заслужил значок отличника службы, был награжден грамотами за выполнение ответственных и важных заданий. "Размер оплаты труда участкового его вполне устраивал, никаких долгов не имел, единственный кредит взял за несколько дней до гибели для покупки автомобиля, но купить его так и не успел. В личной жизни у него тоже не было проблем — основное время уделял учебе, а потом работе, серьезных отношений не строил, хотя женским вниманием был не обделен", — передает слова родителей адвокат.

На траурной церемонии по случаю 9 дней со дня гибели лейтенанта полиции Сергея Данько присутствовали родственники, друзья, однокурсники и сослуживцы погибшего.

Елена Фогель,

адвокат родителей потерпевшего:

Полицейское начальство было представлено только сотрудницей отдела кадров. В данном случае несколько непонятной выглядит позиция полицейских руководителей. Отсутствие внимания к семье погибшего и добрых слов, которые могли бы быть сказаны в отношении сотрудника, вполне вероятно героически погибшего, позволяют предположить что они уже для себя сделали свои выводы о причинах трагедии, не дожидаясь выводов следствия. Кроме того, кто-то из них злоупотребил служебным положением и предоставил в СМИ личные данные Сергея и его родственников, фото с места происшествия (хотя оно как раз противоречит версии самоубийства), а кто-то и вовсе распространяет лживую информацию.

Известно, что Сергей Данько после работы направлялся домой из района Белоярск, в котором он был участковым. Полицейский был в форме и имел при себе табельное оружие — пистолет 1968 года выпуска. Парень всего два месяца работал на своей должности после выпуска из ведомственного института. Следователи считают, что была инсценировка самоубийства. Рядом нашли закопанный телефон.