Родственники девяти осужденных в Барнауле экс-полицейских пожаловались Бастрыкину

Суд и следствие установили, что в декабре 2013 и январе 2014 года обвиняемые, применяя насилие и спецсредства, принуждали незаконно задержанных граждан передавать им крупные взятки, угрожая в противном случае сфальсифицировать доказательства их причастности к хранению и сбыту наркотиков. Помимо этого, в рамках расследования было выявлено более 20 фактов фальсификации материалов о сбыте наркотиков в отношении граждан, которые на этом основании были незаконно и необоснованно привлечены к уголовной ответственности и заключены под стражу до выяснения всех обстоятельств.

Приговор еще не вступил в законную силу — сторона обвиняемых направила апелляционную жалобу, которую рассмотрит Алтайский краевой суд. Тем временем их родные пытаются обосновать несправедливость приговора, в том числе через обращения к руководителю СКР Александру Бастрыкину. В письме они указывают на возможные нарушения со стороны следователей и судьи.

Родственники осужденных утверждают, что дело было возбуждено лишь для того, чтобы поднять показатели раскрываемости, а основой доказательной базы стали показания свидетелей, являющихся наркозависимыми лицами. Они якобы засыпали и теряли сознание прямо в зале суда, так как приходили на заседания "под кайфом", не понимали суть задаваемых вопросов, часто меняли показания. На просьбы адвокатов вызвать "скорую помощь" и зафиксировать состояние свидетелей судья отвечала отказом. При этом некоторые из них прямо в суде просили госзащиту, так как на них якобы оказывалось давление со стороны следствия. За время судебных разбирательств семеро свидетелей скончались от передозировки, утверждается в документе.

Именно слова наркоманов и стали основой для обвинительного приговора, утверждают родные осужденных. Показания свидетелей стороны защиты, в том числе сотрудников полиции и врачей суд не принимал во внимание, придерживаясь обвинительного уклона, а ряду свидетелей, например, экспертов по биллингу, было отказано в участии в деле, утверждают родные осужденных.

Косвенным подтверждением своей правоты они считают то, что несмотря на 80 томов уголовного дела и 2,5 года процесса, судья якобы удалилась в совещательную комнату на час, после чего вынесла приговор на 150 листов. По их мнению, это говорит о предрешенности исхода дела.

В письме обратившиеся просят провести прокурорскую проверку по изложенным фактам, привлечь к уголовной ответственности следователя, который вел дело, а судью лишить мантии, поскольку она якобы подвластна влиянию извне. Под документом стоит семь фамилий. Супруга одного из осужденных заявила, что обращение поддерживают несколько сотен человек. О реакции Александра Бастрыкина на это обращение пока не известно.