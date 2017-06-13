Родственница Асада упорно добивается убежища в Германии

Вдова двоюродного брата сирийского лидера Сирии Башара Асада попросила убежища в Германии.
Власти федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия уже приняли отрицательное решение. Женщина подала апелляцию.
Как передает агентство DPA, Фатима Масуд Асад с начала года находится в центре для беженцев на западе Германии.
У женщины есть сирийский и ливанский паспорта. В 2016 году она подала прошение о убежище властям города Бад-Белебург. Тогда ей также отказали, и она подала апелляцию в миграционный центр федеральной земли Нижняя Саксония.
Двоюродного брата Асада убили в 2014 году во время конфликта в Сирии. На жизнь самой Фатимы не раз покушались. По данным немецких СМИ, женщину начали преследовать власти, и ей пришлось бежать из страны, пишет "Росбалт".
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