Родственница Николая II заявила о правах на "Матильду" и требует прекратить показ

Вдова племянника императора Николая II Ольга Куликовская-Романова написала претензию к режиссеру Алексею Учителю по поводу авторских прав на проект "Матильда", пишут "Ведомости".
Претензию опубликовала на своей странице в Facebook депутат Госдумы Наталья Поклонская, чья лента в последнее время целиком посвящена "Матильде".
"Ближайшая родственница Императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства Семьи. Также она является обладателем авторского права на сценарий, переданного его владельцем тоже не согласным с подлыми действиями бывшего партнера Учителя", - говорится в сообщении Поклонской.
Сценарий Ольге Куликовской-Романовой передал продюсер Владимир Москалев. Алексей Учитель сообщил, что права на сценарий его фильма не принадлежат ни родственнице императора, ни Москалеву. Режиссер сказал, что фильм снимался по сценарию Александра Терехова, "есть соответствующие договоры". Он также добавил, что Москалев уже давно находится в международном розыске и не живет в России.
В претензии Куликовской-Романовой говорится, что она обратилась с заявлением в Генпрокуратуру и Минкультуры России. Она просит у министра культуры Владимира Мединского отозвать лицензию на прокат фильма, а у генпрокурора Юрия Чайки - начать расследование в отношении Учителя. Куликовская-Романова требует от Учителя прекратить показ фильма об отношениях между будущим императором Николаем II и прима-балериной Большого театра Матильдой Кшесинской до согласования с ней всех материалов по нему.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.