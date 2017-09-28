Родственница Николая II заявила о правах на "Матильду" и требует прекратить показ

Претензию опубликовала на своей странице в Facebook депутат Госдумы Наталья Поклонская, чья лента в последнее время целиком посвящена "Матильде".

"Ближайшая родственница Императора Николая Второго, нашего Святого Государя, помимо иска предупредила в установленном порядке Учителя прекратить нарушение ее прав как законного представителя в части защиты от осквернения чести и достоинства Семьи. Также она является обладателем авторского права на сценарий, переданного его владельцем тоже не согласным с подлыми действиями бывшего партнера Учителя", - говорится в сообщении Поклонской.

Сценарий Ольге Куликовской-Романовой передал продюсер Владимир Москалев. Алексей Учитель сообщил, что права на сценарий его фильма не принадлежат ни родственнице императора, ни Москалеву. Режиссер сказал, что фильм снимался по сценарию Александра Терехова, "есть соответствующие договоры". Он также добавил, что Москалев уже давно находится в международном розыске и не живет в России.

В претензии Куликовской-Романовой говорится, что она обратилась с заявлением в Генпрокуратуру и Минкультуры России. Она просит у министра культуры Владимира Мединского отозвать лицензию на прокат фильма, а у генпрокурора Юрия Чайки - начать расследование в отношении Учителя. Куликовская-Романова требует от Учителя прекратить показ фильма об отношениях между будущим императором Николаем II и прима-балериной Большого театра Матильдой Кшесинской до согласования с ней всех материалов по нему.