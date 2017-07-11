Рогатый хамелеон впервые увидел струю воды. Соцсети растроганы

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Сегодня, 16:10.
Жизнь

Пытающийся карабкаться по струе воды из крана рогатый хамелеон Спайк умилил пользователей соцсетей.

Хамелеон.
Хамелеон. Фото: открытые источники в интернете.

На видео стоящий на руке хозяина хамелеон впервые видит бьющую из крана струю воды и пытается схватить ее лапкой. Затем он пытается карабкаться по ней вверх, как по невидимой лозе.

Попытки хамелеона схватиться за воду растрогали пользователей Instagram, которые принялись нахваливать ящерицу. "Вы только поглядите на него, он пытается схватиться за воду и взобраться наверх", — прокомментировал ролик юзер с ником Schoner Sonnenaufgang, пишет Lenta.ru.

Справка

Рогатый хамелеон, или хамелеон Джексона, названный в честь британского исследователя Фредерика Джона Джексона, — ящерица из семейства хамелеоновых. Самцы имеют по три рога, два из которых растут между глаз, у самок рогов нет. Вид распространен в Восточной Африке.

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