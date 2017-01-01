Рогозин предложил вооружить Росгвардию до зубов

2028
Сегодня, 19:05.
Политика

Росгвардия должна быть по максимуму вооружена самым современным оружием, поскольку постоянно воюет с терроризмом, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Об этом пишет "Интерфакс".

Тренировка бойцов Росгвардии в Алтайском крае.
Тренировка бойцов Росгвардии в Алтайском крае. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю.

"Росгвардия должна быть вооружена до зубов современным оружием", — сказал Рогозин журналистам.

"Оружие Росгвардии должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного вооружения наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения", - добавил вице-премьер. Он отметил, что важная часть в действенности службы — нелетальное оружие.

В свою очередь в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Нацгвардии сообщили, что для Росгвардии разрабатывают разведывательные роботы. Кроме этого, по данным департамента, для Росгвардии проектируют комплекс стрелкового оружия, включающий в себя помимо стрелковой части также боеприпасы и прицельную часть. Отдельно ведется также разработка единого унифицированного бронежилета и защитного шлема.

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